Groot protest voor sluiten kerncentrale, TT van Assen

Menselijke ketting voor sluiten kerncentrale Tihange

60.000 mensen uit België, Duitsland en Nederland vormen zondag een menselijke ketting van 90 kilometer lang, van Aken, via Maastricht en Luik naar de Belgische kerncentrales in Tihange. Eerder was er nog sprake van dat het protest om de kerncentrale te sluiten niet door zou gaan, omdat de initiatiefnemers de financiering niet rond zouden krijgen. De provincie Limburg en een aantal gemeenten besloten daarop de kosten voor het grote protest te dragen.

Verstappen start als vijfde in GP Azerbeidzjan

Op het stratencircuit van Baku wordt de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden. Max Verstappen begint als vijfde aan de race. Lewis Hamilton start van pole position. WK-leider Sebastian Vettel vertrekt als vierde. De race begint om 15.00 uur.

TT Assen, met tweede startplek voor Bendsneyder in Moto3

In Assen wordt de jaarlijkse TT verreden. Het hoofdmenu, de MotoGP-race, begint om 13.00, met de Fransman Johann Zarco vanaf pole position. De Nederlander Bo Bendsneyder vertrekt in de Moto3-race vanaf de tweede plek. Die wedstrijd begint om 11.00 uur. De Moto2 sluit de dag om 14.30 uur af.

NK Wielrennen in Montferland

In Montferland in Gelderland wordt de wegwedstrijd van het Nederlands Kampioenschap Wielrennen verreden. De rit over 235 kilometer begint om 11.30 uur. Dylan Groenewegen verdedigt zijn titel. Ook andere grote namen als Giro-winnaar Tom Dumoulin, Robert Gesink en Wout Poels verschijnen aan de start. De winnaar mag tot het volgende NK de Nederlandse kampioenstrui dragen.

Tweede ronde lokale verkiezingen Italië

De Italiaanse gemeenten, waar tijdens de eerste ronde van de lokale verkiezingen op 11 juni geen burgemeester of gemeenteraad werd verkozen, gaan zondag opnieuw naar de stembus om dit alsnog te doen. Tijdens de eerste ronde leed de eurosceptische Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo grote verliezen, terwijl de partij tijdens de vorige parlementsverkiezingen in 2015 meer dan honderd zetels binnenhaalde. De uitslag van de lokale verkiezingen wordt gezien als indicatie voor de parlementsverkiezingen in 2018.

En verder:

- Met het einde van de vastenmaand Ramadan vindt voor veel moslims zondag het Suikerfeest plaats. Tijdens dit feest, wat doorgaans drie dagen duurt, worden familie en vrienden bezocht en worden er veel zoete lekkernijen gegeten.

- Zondagmiddag komt de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) met zijn jaarverslag. De organisatie treedt op als bank voor nationale centrale banken, zoals De Nederlandsche Bank (DNB). De BIB is in het Zwitserse Bazel gevestigd en streeft internationale monetaire en financiële samenwerking na.

Weer:

Zaterdag start landinwaarts grijs met soms motregen. Later is het overal droog met soms zon. Het wordt 17 tot 23 graden. 's Avonds volgt er vanuit het westen weer regen. Maandag is het vrijwel droog en warmer met 17 tot 24 graden.

