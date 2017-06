Max Verstappen in actie, Code Rood blokkeert haven Amsterdam

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Code Rood blokkeert haven Amsterdam

Onder de naam Code Rood zal een actiegroep de haven van Amsterdam blokkeren om zo de fossiele brandstoffenindustrie stil te leggen. Het is zaterdag exact twee jaar geleden dat klimaatorganisatie Urgenda een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat won over de uitstoot van broeikasgassen. Volgens de activisten is er in de tussentijd te weinig gedaan om de nieuwe doelstelling, namelijk 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990, te bereiken.

Oud-militairen naar Den Haag voor Veteranendag

Tijdens de jaarlijkse Veteranendag worden 115.000 veteranen op het Malieveld in Den Haag bedankt voor hun inzet in het verleden. In de ochtend vindt er in de Ridderzaal een ceremonie plaats met koning Willem-Alexander, demissionair premier Mark Rutte en minister Jeanine Hennis-Plasschaert.

Max Verstappen in actie

Max Verstappen gaat proberen een goede uitgangspositie te verwerven voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De kwalificatie start om 15.00 uur Nederlandse tijd in Baku. Tijdens de twee vrije trainingen was de Nederlander vrijdag de snelste. Verstappen zint op revanche na zijn ongelukkige race in Canada van twee weken geleden. Toen viel zijn Red Bull na een uitstekende start al snel stil door technische problemen.

NK Wielrennen voor vrouwen

De beste wielrensters van Nederland strijden zaterdag om de nationale titel op de weg. Olympisch kampioene Anna van der Breggen kan op het 132 kilometer lange parcours rondom Montferland voor het eerst de roodwitblauwe trui veroveren. Vorig jaar ging de titel verrassend naar Anouska Koster. De vrouwenkoers begint om 13.00 uur.

En verder:

- De vastenmaand Ramadan komt ten einde

TV-Tip: Best Kept Secret 2017

22.15 - 23.55 uur, NPO3: Alle hoogtepunten van het Best Kep Secret festival op een rij! Na vier edities is het 'beste bewaarde geheim' niet meer zo heel geheim meer, maar de line-up wordt er zeker niet minder op: James Blake, Arcade Fire en Radiohead: allemaal waren ze stuk voor stuk fantastisch.

Bekijk hier meer TV-tips

Weer:

Het is zaterdag grotendeels bewolkt met af en toe een spatje regen. In het zuiden is de kans op zon wat groter en ook de kans op een droge dag. De maximumtemperatuur komt in de meeste delen van het land niet boven de 20 graden uit. In het zuiden zou het nog 24 graden kunnen worden. De wind blijft matig boven land en krachtig aan de kust. (Bron: KNMI)

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg