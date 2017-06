NCTV publiceert Dreigingsbeeld Terrorisme, partijen naar informateur

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

NCTV publiceert Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, ook wel de DTN 45 genaamd. Hierin wordt het actuele dreigingsbeeld in Nederland in kaart gebracht, de eventuele invloed van de recente aanslagen in het Verenigd Koninkrijk is hierbij meegewogen.

Informateur ontvangt VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan in de middag langs bij informateur Herman Tjeenk Willink om te praten over de vorming van een nieuw kabinet. Eerder deze week trok D66-leider Alexander Pechtold zijn bezwaren tegen samenwerking met de ChristenUnie in, waarmee de weg voor een nieuwe formatieronde werd vrijgemaakt.

Minitop in Brussel met Baltische landen en Denemarken, Zweden en Finland

Demissionair minister-president Mark Rutte woont in de marge van de EU-top een minitop in Brussel bij met de premier van België met de premiers van de drie Baltische landen en van Denemarken, Zweden en Finland. Op het programma van dag twee staan onder meer migratie, economie en defensie. Ook wordt er gesproken over de nieuwe relaties tussen de EU-lidstaten onderling als de Britten straks de Europese Unie verlaten.

TV-Tip: Her (Film)

21:50 - 23:50 uur, NPO3: Verliefd worden op je nieuwe computersysteem is wellicht een beetje vreemd. Maar als ze de zwoele stem van Scarlett Johansson heeft, snap is beter te begrijpen waarom Joaquin Phoenix voor de bijl gaat. Een prachtig vormgegeven film van Spike Jonze. Het scenario leverde hem een Oscar op.

En verder:

- Arriveert de OOCL HongKong, het grootste containerschip ter wereld, in de haven van Rotterdam.

- Gaat de 27ste edititie van De Parade van start.

Weer:

Vrijdag is het met 22 tot 27 graden een stuk koeler. De zon schijnt regelmatig en het is vrijwel droog. De westenwind is wel matig tot vrij krachtig. In het weekend is het licht wisselvallig met vooral zaterdagmiddag en -avond wat regen. Het wordt ongeveer 20 graden

