Verdachte in zaak-Savannah voorgeleid, Publicatie cijfers integratie asielzoekers

Verdachte in zaak-Savannah voorgeleid

Donderdag wordt de 16-jarige verdachte in het onderzoek naar de dood van Savannah voorgeleid aan de raadkamer. Die zal bepalen of het voorarrest van de jongen met negentig dagen zal worden verlengd. De advocaat van de verdachte gaat verzoeken om de beperkingen waarin haar cliënt zit, worden opgeheven. Hij mag tot nu toe alleen contact hebben met zijn advocaat. Het lichaam van de 14-jarige Savannah werd zondag 4 juni in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten gevonden.

Cijfers integratie asielzoekers bekend

Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert cijfers over de opvang en integratie van asielzoekers die tussen 2014 en 2016 in Nederland terechtkwamen. Onder hen een groot aantal Syriërs, Irakezen en Eritreeërs. Deze bevolkingsgroepen waren de afgelopen jaren oververtegenwoordigd in de stromen vluchtelingen die naar Nederland en naar de rest van Europa kwamen.

Uitspraak in zaak verdronken Syrische meisje

De rechter doet uitspraak in de zaak van het Syrische meisje dat verdronk in een zwembad in Rhenen in 2015. In mei eiste het Openbaar Ministerie werkstraffen van 120 uur tegen drie badmeesters en twee leerkrachten omdat zij volgens het OM schuldig zijn aan de dood van het negenjarige meisje. Salam was nog maar pas in Nederland toen ze via de basisschool zwemles kreeg in zwembad 't Gastland. Ze sprak geen Nederlands en kon niet zwemmen.

Hoger beroep kwestie verwijderen organen na overlijden

De Reclame Code Commissie behandelt het hoger beroep in de kwestie van het uitnemen van organen 'na overlijden'. De commissie oordeelde in september vorig jaar dat er op een site van de overheid - orgaandonatie.nu - onterecht werd vermeld dat orgaandonatie bij hersendode patiënten pas 'na overlijden' plaatsvindt. Dit is onjuist, omdat het lichaam nog kunstmatig in leven wordt gehouden als de organen worden verwijderd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ging in beroep tegen de uitspraak.

May presenteert mogelijk plan Brexit

Naar verwachting presenteert de Britse premier Theresa May haar plan voor wat er moet gebeuren met de circa drie miljoen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk (VK) wonen en de miljoen Britten die elders in de Europese Unie wonen. De geruchten gaan dat de EU-burgers in het VK dezelfde rechten behouden als ze nu al hebben. De gedetailleerde versie van het voorstel van May wordt maandag 26 juni gepubliceerd.

TV-Tip: Senna (documentaire)

22.05-0.00 uur, NPO3: Briljante documentaire over misschien wel de beste Formule 1-coureur ooit, Ayrton Senna. De Braziliaan kwam op 1 mei 1994 om het leven tijdens een race. Historische beelden op de baan, in combinatie met de exclusieve interviews maken dat je door deze film nóg meer van de auto-sport gaat houden.

Weer:

Donderdag kan het lokaal 35 graden worden. In het waddengebied blijft het kwik hangen rond de 24 graden. In de loop van de dag kunnen onweersbuien ontstaan en koelt het af.

