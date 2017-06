Hoger beroep in zaak kindermoorden Apeldoorn, opening Brits parlement

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hoger beroep in zaak kindermoorden Apeldoorn

Woensdag begint het hoger beroep in de zaak tegen de 36-jarige Apeldoornse Aurélie V.. Zij kreeg vorig jaar maart negen jaar cel en tbs voor de moord op haar twee kinderen in oktober 2013. In het hoger beroep gaat het onder andere om de vraag of ze handelde onder invloed van antidepressiva (paroxetine).

CBS maakt prijsontwikkeling koopwoningen mei bekend

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoe de prijzen van bestaande koopwoningen zich in mei ontwikkeld hebben. In april vielen de huizenprijzen 7,4 procent hoger uit dan een jaar eerder, de grootste stijging sinds maart 2002. Eerder deze week liet het Kadaster al weten dat de woningverkopen in mei weer stevig zijn toegenomen. De organisatie registreerde in die maand 19.990 transacties, bijna een kwart meer dan een jaar eerder en bijna een vijfde meer dan in april.

Start nieuwe Britse parlement

De opening van het Britse parlement wordt verricht door de Britse koningin Elizabeth II. De koningin zal in een toespraak vervolgens de nieuwe wetten van de regering van premier May uiteenzetten. De regering heeft op grote lijnen een regeerakkoord bereikt met de Noord-Ierse partij DUP, maar spreekt nog altijd met de partij over de definitieve vorm waarin de partij gedoogsteun levert aan de Conservatieve Partij van premier May. De opening van het parlement werd eerder nog uitgesteld, vanwege tussentijdse verkiezingen en de start van de Brexit-gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

NK tijdrijden in Montferland

In het Gelderse Montferland hoopt Tom Dumoulin zijn Nederlandse tijdrittitel te prolongeren. Grootste concurrent van de Giro-winnaar die volgende maand de Tour de France laat schieten, is Jos van Emden van Lotto-Jumbo. De eerste renner begint om 18.30 uur aan het 50 kilometer lange parcours. Ongeveer twee uur later zal de laatste renner over de finish komen.

En verder:

- De Verenigde Naties presenteren hun verwachtingen voor de groei van de wereldbevolking.

- Begint het Glastonbury Festival in het zuidwesten van Engeland.

- Is het Internationale Yogadag.

TV-Tip: Tropic Thunder

22.20-0.30 uur, RTL 7: Tropic Thunder is een melige film waarin de ijdelheid van filmsterren op de hak wordt genomen. Reken op groteske effecten, prima actiewerk en geslaagde, maar ook slechte grappen. Let vooral op de glanzende bijrol van een onherkenbaar gemaakte Tom Cruise.

Weer:

Het is woensdag een warme zomerdag met veel zon en wat lichte sluierbewolking. Bij een matige wind uit het oosten wordt het 25 tot 33 graden. In het zuiden van het land kan de eerste regionale hittegolf bereikt worden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg