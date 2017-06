VVD, CDA en D66 praten verder over formatie, Koningspaar bezoekt Italië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

VVD, CDA en D66 praten verder over formatie

Informateur Herman Tjeenk Willink praat dinsdag verder met de leiders van VVD, CDA en D66. Deze drie partijen moeten op zoek naar een vierde partner om een meerderheidskabinet te kunnen vormen, maar hebben eerst onderling nog wat af te stemmen. Pechtold liet eerder doorschemeren dat hij eerst het "evenwicht tussen progressief en conservatief'' tussen deze drie partijen verzekerd wil zien voor het drietal een vierde partij aan de onderhandelingstafel kan uitnodigen.

Staatsbezoek koning en koningin aan Italië

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag op uitnodiging van president Sergio Mattarella een staatsbezoek aan Italië. Het voornemen is om naast Rome, ook Milaan en Palermo te bezoeken. De koning en koningin brengen tevens een staatsbezoek aan de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Ze worden daar ontvangen door Paus Franciscus. Het staatsbezoek duurt tot en met 23 juni.

Deadline inleveren wapens FARC

Dinsdag verloopt de deadline voor het inleveren van de wapens door guerrillabeweging FARC aan de Verenigde Naties. De FARC gaat daarna verder als politieke partij. Op 14 juni leverde de FARC voor het laatst wapens in, zo'n 30 procent van haar wapenarsenaal. In totaal heeft de FARC daarmee 60 procent ingeleverd.

Politie deelt bevindingen met test stroomstootwapen

De politie presenteert de bevindingen van een test met het stroomstootwapen in de politie-eenheden Amersfoort, Zwolle en Rotterdam. De politie experimenteert sinds januari met het wapen. Incidenten tijdens de jaarwisseling, toen hulpverleners werden bestookt met stenen en vuurwerk en voor miljoenen aan schade werd aangericht, waren de aanleiding voor de test.

En verder:

- Ontmoet de Amerikaanse president Trump de topbestuurders van grote Amerikaanse techbedrijven als IBM en Microsoft.

- Presenteert de PvdA het eigen onderzoek naar de grote verkiezingsnederlaag.

- Is het de Internationale dag van de vluchteling.

TV-Tip: Micro Monsters

19.15-19.45, NPO 2: David Attenborough neemt de kijker maar naar de allerkleinste dieren ter wereld: insecten. De insecten doen de naam van deze documentaireserie eer aan; hun wereld is het decor voor spionage, verkrachting en plundering. Angstaanjagend en fascinerend tegelijk.

Weer:

Het blijft in de nacht naar dinsdag warm. Dinsdag overdag is het opnieuw zonnig en warm. Hoewel er enkele wolkenvelden over het land trekken, is er voldoende ruimte voor de zon. Het wordt 25 graden aan de kust, tot 32 graden in het zuiden van het land.

