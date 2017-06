Start Brexit-gesprekken met EU en opnieuw zomerse temperaturen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Treinverkeer heeft mogelijk last van staking leden FNV Spoor

Leden van FNV Spoor leggen maandag tussen 5.00 en 9.00 uur het werk neer op de stations Den Haag Centraal en Zwolle met als gevolg dat er minder of geen treinen rijden vanaf deze locaties. De werknemers willen dat NS weer meebiedt op de concessies voor regionale lijnen en de winkels en horeca in eigen beheer houdt. Dat moet de werkgelegenheid bij het vervoersbedrijf houden.

Start gesprekken Verenigd Koninkrijk en EU over Brexit

De onderhandelingen over Brexit gaan van start. Namens Groot-Brittannië opent minister David Davis de reeks gesprekken over het verlaten van de Europese Unie met Michel Barnier, de onderhandelaar namens de Europese Commissie. Als eerste staan de rechten van de 3,2 miljoen EU-burgers die in Groot-Brittannië en die van de 1,2 miljoen Britten die in de EU verblijven op de agenda. Het begin van de Brexit-gesprekken valt een jaar nadat de Britten per referendum te kennen gaven uit de EU te willen stappen.

Zitting over mogelijke tbs-beëindiging moordenaar meisje van Nulde

Nabestaanden van Rowena Rikkers, beter bekend als het 'meisje van Nulde’, willen door de rechtbank Gelderland gehoord worden over de mogelijke tbs-beëindiging van dader Mike J..Vader Martin Huisman en zus Rochelle vroegen eerder in een brief aan de rechtbank in Zutphen om maandag over een eventuele vrijlating het woord te mogen voeren.

Loting voor FC Utrecht in Europa League

Het vorige seizoen zit er net op, maar in het Zwitserse Nyon wordt er alweer geloot voor de eerste twee voorrondes van de Champions League (13.00 uur) en de Europa League (14.30 uur). FC Utrecht leert zijn tegenstander kennen in de tweede voorronde van de Europa League. De andere Nederlandse clubs stromen pas later in.

Cijfers over asielzoekers, vluchtelingen en migranten wereldwijd

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR presenteert haar jaarcijfers over de stromen vluchtelingen, migranten en asielzoekers wereldwijd. Onder meer de vluchtelingen als gevolg van de strijd tegen IS in Syrië en Irak komen hierin aan de orde. Ook wordt de huidige stroom Afrikanen over de Middellandse Zee naar Europa in kaart gebracht.

En verder:

- Ondertekent de goudsector een akkoord dat de uitwassen bij de winning en recycling van het edelmetaal aan moet pakken. Het akkoord dat hier maandag voor wordt ondertekend moet ervoor zorgen dat de mensenrechten bij het winnen van goud worden gerespecteerd.

- Presenteert het CBS de uitkomsten van hun onderzoek naar de angst voor terrorisme onder Nederlanders.

- Spreekt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian, met zijn Russische collega over de oorlog in Syrië.

Weer:

Maandagochtend vroeg is er nog even kans op mist, maar al snel is er ook ruimte voor de zon. Het wordt een droge, warme dag met in het binnenland tropische temperaturen. Op sommige plekken is er wat lichte bewolking. Het wordt tussen de 27 en 33 graden.

