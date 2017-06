Fransen opnieuw naar de stembus, Grootste publieke veld met zonnepanelen opent

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Fransen opnieuw naar de stembus

De Fransen gaan zondag voor de vierde keer dit jaar naar de stembus in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Tegen alle verwachtingen in is het waarschijnlijk dat president Emmanuel Macron een absolute meerderheid in het parlement zal krijgen. Hierdoor is voor hem de weg vrij om grote hervormingen door te voeren op onder meer het gebied van de arbeidsmarkt en de pensioenen.

Opening grootste publieke zonnepanelenveld van Nederland

Zondag wordt het grootste publieke zonnepanelenveld van Nederland geopend. Het veld, met de naam ZonneWIJde Breda, bestaat uit maar liefst 6.904 zonnepanelen. Dit moet op jaarbasis een capaciteit van 1.600 megawattuur opleveren. Bijna 640 Nederlanders hebben via crowdfunding bijgedragen aan de komst van het veld.

Onderhandelingen over gedoogsteun aan Britse regering May verder

In het Verenigd Koninkrijk wordt er zondag verder gesproken tussen DUP en de Conservatieve Partij. De gesprekken moeten een akkoord opleveren over gedoogsteun van het Noord-Ierse DUP aan de regering van de Britse premier May. Ondertussen heeft Theresa May haar handen vol aan het in de hand houden van de onvrede na de brand in een woontoren in Londen, de opening van het parlementaire jaar en de Brexit-gesprekken met de EU die maandag starten.

En verder:

- Spelen de Nederlandse hockeyvrouwen een oefeninterland tegen Argentinië.

- Is de finish van de 24 uur van Le Mans

- Is het Vaderdag.

- Begint de slotdag van festival Oerol.

Weer:

Er zijn zondagochtend hier en daar nog enkele mistbanken. De middag verloopt echter zonnig met hoge temperaturen. Het wordt 26 graden aan de kust, tot 30 graden in het binnenland. Ook 's avonds blijft het nog lang warm.

