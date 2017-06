Start Confederations Cup, Uitspraak in zaak megahack creditcards

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Confederations Cup van start

De Confederations Cup gaat van start in Rusland. De Zenit Arena van Sint-Petersburg is om 17.00 uur het decor voor de officiële aftrap. Gastland Rusland treft Nieuw-Zeeland in de openingswedstrijd van het toernooi dat traditioneel dient als opwarmer voor het WK voetbal.

Nacht van de Vluchteling

Tijdens de Nacht van de Vluchteling lopen een paar duizend mensen om geld op te halen voor vluchtelingen. In de avond is er een loop van tien en twintig kilometer, om middernacht start de loop van veertig kilometer. Onder andere demissionair minister Lilianne Ploumen, burgemeester Ahmed Aboutaleb en BN'ers Art Rooijakkers en Waldemar Torenstra lopen mee. Vorig jaar werd met de loop een miljoen euro opgehaald.

24 uur van Le Mans

Op het circuit van Le Mans start om 15.00 één van de belangrijkste autosportraces van het seizoen: de 24 uur van Le Mans. Vorig jaar ging de zege naar Porsche, nadat Toyota in de laatste vijf minuten vanuit leidende positie stil viel. De winnende coureurs van de Porsche met startnummer 2 waren de Duitser Marc Lieb, de Zwitser Neel Jani en de Fransman Romain Dumas.

Uitspraak tegen hacker creditcards

Het Amerikaanse federale hof in Camden, New Jersey, doet zaterdag uitspraak in de zaak van de Russische hacker Vladimir Drinkman. Drinkman werd begin 2015 door Nederland aan de Verenigde Staten uitgeleverd omdat hij ervan werd verdacht op grote schaal creditcardgegevens te hebben gehackt. In september 2015 bekende hij schuldig te zijn aan het stelen van 160 miljoen creditcardnummers van meer dan vijftien creditcardmaatschappijen tussen 2005 en 2012. Drinkman hangt een gevangenisstraf boven het hoofd van meer dan dertig jaar en een boete van 1 miljoen dollar.

En verder:

- In de Duitse stad Keulen gaan zaterdag naar verwachting duizenden moslims de straat op tijdens een vredesmars die is georganiseerd onder de slogan #NichtMitUs (Niet met ons). Moslims maken, halverwege de Ramadan-maand,van de gelegenheid gebruik te protesteren tegen extremisme, terrorisme, oorlog en dictatorschap.

- Politieke partij (Voor Nederland) houdt zaterdag haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De partij zal zichzelf ontbinden als de leden daarmee akkoord gaan. Op 8 juni, liet partljleider Jan Roos weten op de stappen.

TV-Tip: Mud Masters VIP: Helden over de Hindernis

20.30 - 22.30 uur, SBS6: Kan Tim Douwsma eigenlijk een beetje tijgeren? En hoe goed flaneert Roy Donders tussen de zweetoksels en zandzakken? Voor de tweede keer gaat een rits BN'ers deze adrenaline-explosie aan. In het achterhoofd: mensen met een beperking die deze hindernissen dagelijks moeten overwinnen.

Weer:

In het begin van de dag overheersen wolkenvelden. Vanuit het westen komt er geleidelijk meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot 21 graden aan zee. In het zuiden kan het 26 graden worden. De wind blijft matig.

