Rutte bezoekt Franse president Macron, Trump licht nieuw beleid Cuba toe

Demissionair premier Rutte bezoekt Franse president

Demissionair premier Mark Rutte gaat op bezoek bij zijn Franse collega, president Emmanuel Macron. Tijdens de ontmoeting zal onder meer worden gesproken over de samenwerking tussen Frankrijk en Nederland, het sociaaleconomisch beleid van beide landen en actuele onderwerpen op de Europese agenda in aanloop naar de Europese Raad op 22 juni.

Hoger beroep Pegida-spreekster na veroordeling haatzaaien

Raffie C., voormalig spreekster voor Pegida, is in beroep gegaan tegen haar veroordeling wegens haatzaaien tijdens een demonstratie in Utrecht in 2015. Ze kreeg een boete van 800 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, maar ze vindt dat haar vrijheid van meningsuiting is aangetast.

Trump geeft toelichting op nieuw beleid Cuba

De Amerikaanse president Donald Trump zal vanuit Miami het nieuwe beleid van de Amerikaanse regering ten aanzien van Cuba toelichten. Naar verwachting zal Trump een aantal maatregelen terugdraaien die onder de Obama-regering werden ingevoerd. Zo werden onder meer de invoerrechten op Cubaanse producten opgeheven, zodat Cubaanse bedrijven medicijnen kunnen importeren en Amerikaanse bedrijven op hun beurt landbouwproducten kunnen verkopen aan Cuba. Op de plek waar Trump zijn speech zal houden, het Manuel Artime Theater, is een demonstratie gepland.

Bijeenkomst EU-ministers van Economische Zaken en Financiën

De Ecofin, de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën van de EU-lidstaten, moeten het vrijdag tijdens een ontmoeting eens worden over onder andere de btw op elektronische publicaties. Dit moet het voor lidstaten mogelijk maken om naar eigen inzicht verlaagde tarieven voor bijvoorbeeld e-books in te voeren. In de meeste EU-landen geldt nu een standaardtarief van minimaal 15 procent voor e-publicaties. Het Europees Parlement stemde hier onlangs al mee in.

En verder:

- Wordt de belangrijke Nederlandse televisieprijs de Zilveren Nipkowschijf uitgereikt.

- Houdt de 87-jarige Eva Schloss de achttiende Vrijheidslezing in De Balie in Amsterdam. Schloss en haar gezin vluchtten in 1938 voor de nazi's en kwamen in Amsterdam terecht.

- Spelen de hockeyvrouwen hun oefeninterland tegen Australië.

TV-Tip: De Vloer Op

22.55-23.30 uur, NPO 2: Volgens een vertrouwd recept stuurt regisseur Peter Baan oude rotten en fris talent in de acteerwereld onvoorbereid de vloer op met een improvisatieopdracht. Onder andere Teun Luijkx en Yannick van de Velde geven zich bloot, maar laten zich zeker niet wegspelen door de door de wol geverfde Pierre Bokma en Anniek Pheifer.

Weer:

Het is vrijdag overwegend bewolkt, met soms ook een enkele bui. Bij een stevige wind uit het westen wordt het met 19 tot 21 graden aanzienlijk kouder dan donderdag. Later op de avond is er wat meer ruimte voor de zon.

