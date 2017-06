Vervolg in liquidatieproces Passage, meer duidelijkheid Londense flatbrand

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Meer duidelijkheid rond fatale flatbrand Londen verwacht

Londen is wederom in rouw, na de grote brand in een appartementencomplex woensdagochtend. In ieder geval twaalf mensen vonden de dood, tientallen anderen zijn gewond geraakt. Het is nog niet bekend hoeveel mensen worden vermist. De autoriteiten houden er echter rekening mee dat het aantal doden nog zal oplopen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Uitspraak in zaak doodrijden peuter

Elias A., die op Koningsdag vorig jaar in Breda een driejarige peuter doodreed door veel te hard door een woonwijk te rijden, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt de cel weer in. Vanwege het ongeluk kreeg A. in november achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Eén van die voorwaarden was een klinische behandeling vanwege psychische problemen bij de zwakzinnige A.. Omdat de man wegliep uit de inrichting die hem behandelde, eist het OM bij de rechtbank in Breda dat A. de voorwaardelijke celstraf alsnog uitzit.

Hof oordeelt over valse bommelding Schiphol

Het Hof doet uitspraak over de straf van een 26-jarige Pool die verantwoordelijk wordt gehouden voor de valse bommelding op Schiphol vorig jaar. Het Openbaar Ministerie eiste eerder in hoger beroep twee maanden celstraf waarvan een voorwaardelijk omdat de man, die aanvankelijk alleen een geldboete kreeg opgelegd, in april vorig jaar veel onrust veroorzaakte op de luchthaven. De man riep meermalen tegen de marechaussee "I am a terrorist'' en zei dat hij een bom had.

Sluiting aanmeldingstermijn bod op TMG

Nadat de Amsterdamse beurs donderdag gesloten is sluit de aanmeldingstermijn van het bod dat Mediahuis en de familie Van Puijenbroek op Telegraaf Media Groep (TMG) hebben uitgebracht. Dan wordt duidelijk hoeveel aandeelhouders hun stukken hebben aangemeld. Gezamenlijk hebben de twee partijen al zo'n 60 procent in handen. John de Mol, die met Talpa eerder deze week eveneens een formeel bod uitbracht op TMG, heeft een belang van iets meer dan 29 procent. De kans dat de poging van De Mol om TMG te kopen slaagt, is echter vrijwel nihil.

Ontwikkelingen in Passage-proces

Er komt meer informatie over de ontwikkeling van het onderzoek naar het liquidatieproces Passage. Mogelijk wordt donderdag het onderzoek gesloten en als dat niet het geval is, wordt bekend gemaakt wanneer het onderzoek gesloten zal worden. Ook wordt er een datum bekendgemaakt wanneer de uitspraken in de zaak zijn. Het liquidatieproces Passage gaat over een reeks afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld. Een belangrijke naam in het proces is die van Willem Holleeder, hij zou opdracht hebben gegeven tot een aantal van de moorden.

En verder:

- Komt er definitief een einde aan roamingkosten in de EU. Daardoor kun je in alle landen bellen en internetten zonder extra kosten.

TV-Tip: 3doc: World’s Best Diet

21.00 - 22.15: Met een dieet van verse vis, aangevuld met vlees en zuivel van een hoge kwaliteit kom je een heel eind in 't leven. Voor een dergelijk menu kun je het best in IJsland aanschuiven. Maar hoe gezond leven wij eigenlijk? Presentatoren Jimmy Doherty en Kate Quilton zoeken het uit.

Weer:

Donderdag schijnt de zon regelmatig, maar zijn er ook wolkenvelden. De temperatuur kan oplopen tot 29 graden in het zuidoosten. In het westen kan in de ochtend een bui ontstaan, later in de middag ook in het midden en oosten. Ook onweer is daarbij mogelijk. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer kan de windkracht toenemen naar vrij krachtig. (Bron: KNMI)

