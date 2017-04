Turken stemmen in referendum over grondwet, Verstappen in GP Bahrein

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Turken stemmen over grondwetswijziging

Het referendum gaat over achttien wijzigingen van de Turkse grondwet, die het parlementair systeem moeten omvormen tot een presidentieel systeem. Voorstanders van de veranderingen, waaronder president Recep Tayyip Erdogan, menen dat ze nodig zijn om Turkije te versterken. Tegenstanders vinden dat met de wijzigingen teveel macht in handen komt van president Erdogan zelf.

Paus spreekt Urbi et Orbi uit

Op Eerste Paasdag zal paus Franciscus traditiegetrouw om 12.00 uur zijn zegen, het Urbi et Orbi, uitspreken vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Vaticaanstad. Het Sint-Pietersplein is zoals gewoonlijk versierd met bloemen uit Nederland.

Verstappen start vanaf zesde positie in GP Bahrein

De Formule 1 is dit weekeinde in Bahrein neergestreken voor de derde Grand Prix van het seizoen. Derde race in het wereldkampioenschap van de Formule 1. Max Verstappen stond vorige week in China voor het eerst dit jaar op het podium. De coureur van Red Bull hoopt dat succes in Bahrein te herhalen. Na de races in Australië en China staan Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari) samen gedeeld aan de leiding in de WK-stand. Verstappen start vanaf de zesde positie. Bottas start vanaf pole position.

Strijd om grootste paasvuur in Rijssen-Holten

Tijdens Eerste Paasdag komt de traditionele strijd om het grootste Paasvuur in de buurtschappen Espelo, Holterbroek, Dijkerhoek en Beusekom in de gemeente Rijssen-Holten tot een einde. In de buurtschappen werd vrijdag nog met man en macht gewerkt om de vuurstapel zo hoog mogelijk te krijgen. Zaterdag bepaalde de jury dat buurtschap Dijkerhoek de hoogste stapel had gebouwd. Zondag worden de Paasvuren aangestoken.

Amstel Gold Race

De 52e editie van de Amstel Gold Race wordt verreden. De finish ligt dit jaar niet op of vlak na de Cauberg, maar negentien kilometer verderop in Berg en Terblijt. De laatste beklimming voor de finish is nu de Bemelerberg, op dik zeven kilometer van de streep. Vorig jaar won de Italiaan Enrico Gasparotto verrassend in Zuid-Limburg. Dit jaar staan Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Michael Matthews en Alejandro Valverde op de lijst van favorieten.

Strijd om koppositie in Eredivisie

De strijd om de landstitel in de Eredivisie is ongemeen spannend. Feyenoord zag vorige week met een gelijkspel tegen PEC Zwolle zijn voorsprong slinken tot één punt. Zondag spelen de Rotterdammers om 14.30 uur thuis tegen FC Utrecht, de nummer vier van de ranglijst. Utrecht won zijn laatste vier duels overtuigend. Bij een eventuele misstap van Feyenoord kan Ajax later op zondag de koppositie overnemen. De Amsterdammers spelen om 16.45 uur thuis tegen sc Heerenveen.

Weer:

De dag begint droog, maar verder in de middag neemt de kans op bewoking toe. De buien trekken van het noordwesten naar het zuidoosten over land. Ook zijn er droge momenten met af en toe wat ruimte voor de zon.

De nacht van ondag op maandag verloopt regenachtig. Maandagochtend trekt de regen richting het oosten weg waardoor het op Tweede Paasdag 's middags wat droger zal zijn.

