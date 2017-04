PSV in actie in Eredivisie, Verstappen in kwalificatie GP Bahrein

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Tweede feestdag Noord-Korea vanwege geboortedag Kim Il-Sung

Het is de tweede dag van de Noord-Koreaanse viering van de 105e geboortedag van de stichter van de staat, Kim Il-Sung, grootvader van de huidige hoogste leider, Kim Jong-un. Traditioneel worden dergelijke gelegenheden vaak aangegrepen voor tests van raketten en nucleaire wapens. De Verenigde Staten hebben een aanzienlijk aantal marineschepen naar de regio gestuurd. Als de Noord-Koreanen inderdaad een kernproef uitvoeren, zoals door analisten wordt verwacht naar aanleiding van satellietfoto's en Noord-Koreanse retoriek, zouden de Amerikanen willen toeslaan.

PSV naar ADO Den Haag in Eredivisie

Er zijn zaterdag vier duels in de 31e speelronde van de Eredivisie. PSV hoopt de druk op de top twee (Feyenoord en Ajax) hoog te houden. Dan moet de ploeg van Phillip Cocu wel zien te winnen bij ADO Den Haag, dat de laatste drie duels op rij won onder de nieuwe coach Alfons Groenendijk. Hekkensluiter Go Ahead Eagles staat inmiddels vier punten achter Roda JC. De ploeg uit Deventer gaat op bezoek bij Willem II.

Abou Jahjah spreekt op Palestijns congres

De omstreden Belgisch-Libanese publicist Dyab Abou Jahjah is zaterdag een van de sprekers op een congres van Palestijnen in Europa in de Rotterdamse Doelen. Het congres, waar naar verwachting zo'n 15.000 mensen worden verwacht, is georganiseerd door het Palestinian Return Centre (PRC) in Londen, die zich inzet voor het lot van Palestijnse vluchtelingen in Europa. Leefbaar Rotterdam probeerde dit voorjaar het congres te verhinderen. Een motie werd in de gemeenteraad verworpen.

Kwalificatie voor GP Bahrein

De Formule 1 is dit weekeinde in Bahrein neergestreken voor de derde Grand Prix van het seizoen. Zaterdag staat naast de derde vrije training ook de kwaliciatie verreden. Max Verstappen en zijn negentien collega's gaan om 17.00 uur bepalen wie er van zondag van pole position mag vertrekken.

Strijd om grootste paasvuur in Rijssen-Holten

De traditionele strijd om het grootste Paasvuur in de buurtschappen Espelo, Holterbroek, Dijkerhoek en Beusekom in de gemeente Rijssen-Holten is weer in volle hevigheid gaande. In de buurtschappen werd vrijdag nog met man en macht gewerkt om de vuurstapel zo hoog mogelijk te krijgen. Zaterdag bepaalt de jury wie de grootste heeft. Zondag worden de Paarvuren aangestoken.

Weer:

Zaterdagochtend wordt het droog en breekt soms de zon door. Later valt lokaal een bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Eerste paasdag is het wisselvallig. Er is soms zon, maar er vallen ook buien. Tweede paasdag is het overwegend bewolkt met enige tijd regen. Het wordt 10 tot 13 graden.

