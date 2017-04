Vervolg zaak moord Koen Everink, Heracles tegen AZ in Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zaak moord Koen Everink gaat verder

De zaak tegen de 29-jarige voormalige tenniscoach Mark de J. gaat vrijdag verder. Het OM verdenkt De J. van de moord op zakenman Koen Everink, een gokvriend van hem. De J. ontkent in alle toonaarden. Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn woning in Bilthoven. Hij was met meerdere messteken om het leven gebracht. De J., die op de avond van het overlijden van Everink bij hem thuis was, werd eind maart gearresteerd op Schiphol.

Vervolg vredesonderhandelingen Afghanistan

De gesprekken zijn een initiatief van Rusland en vinden plaats in Moskou. Onder meer Rusland, China, Iran en India zitten aan tafel, de Verenigde Staten wezen de uitnodiging voor deelname eerder al af. De Afghaanse Taliban is ook gevraagd mee te doen, maar het is nog onduidelijk of zij vrijdag aanschuiven. Het is de derde ronde van de besprekingen over de strijd tegen Islamitische Staat en de verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan.

Nieuw kabinet Marokko formeel geïnstalleerd

Na zes maanden van onderhandelingen na de verkiezingen in Marokko benoemde koning Mohammed VI afgelopen woensdag het nieuwe kabinet. Het kabinet wordt geleid door de grootste politiek-islamistische partij van het land, de Gerechtigheids- en Voortgangspartij (PJD).

Heracles tegen AZ in Eredivisie

De 31e speelronde in de Eredivisie begint met het duel tussen AZ en Heracles de nummers zes en negen van de Eredivisie. Beide ploegen hopen zich te plaatsen voor de play-offs voor de Europa League. Omdat FC Twente als straf van de KNVB niet mag deelnemen aan de play-offs en AZ en Vitesse in de bekerfinale staan, volstaat mogelijk een plek bij de eerste negen voor deelname aan de play-offs.

OM in beroep in zaak dodelijk aanvaring Vinkeveen

Een 52-jarige man uit Oosterbeek kreeg van de rechtbank vier jaar celstraf voor een ongeluk op de Vinkeveense Plassen in 2014. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. Het Openbaar Ministerie eiste een veel hogere straf, omdat er volgens het OM sprake is van doodslag. Het OM ging daarop in beroep.

- Is het Goede Vrijdag.

- Is de opening zestigste editie van de World Press Photo in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

- Zijn er trainingen voor de Grand Prix van Bahrein.

Weer:

Vrijdag verloopt overwegend bewolkt met her en der kans op een bui. Later op de dag is er op sommige momenten ook even ruimte voor de zon. Bij een matige tot stevige wind wordt het ongeveer 13 graden.

