Start omstreden Eritrese conferentie in Veldhoven, Ajax-Schalke in Europa League

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Omstreden Eritrese conferentie in Veldhoven

De bijeenkomst van de jongerenbeweging van het regime in Eritrea gaat donderdagavond van start in Veldhoven. Op de besloten conferentie, die tot en met zondag duurt, worden ongeveer zeshonderd Eritreeërs verwacht. De bijeenkomst is omstreden omdat er een vertrouweling van president Isaias Afewerki komt. Het kabinet noemde het bezoek van regeringsadviseur Yemane Gebreab dinsdag ongemakkelijk omdat hij Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten.

NVM presenteert woningmarktcijfers eerste kwartaal

Makelaarsvereniging NVM laat weten hoeveel woningen er in het eerste kwartaal van dit jaar verkocht zijn en hoe de huizenprijzen zich ontwikkeld hebben. Ook gaat de NVM in op actuele thema's rond de woningmarkt. In het vierde kwartaal van 2016 lag de gemiddelde verkoopprijs op 248.000 euro, 8,9 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee waren huizen gemiddeld bijna een vijfde duurder dan op het dieptepunt in 2013.

Ajax tegen Schalke 04 in Europa League

Ajax speelt in de ArenA het heenduel in de kwartfinale tegen Schalke 04. De Amsterdammers staan voor het eerst sinds 2003 in de kwartfinale van een Europees bekertoernooi. Schalke 04, de ploeg van Klaas-Jan Huntelaar, staat tiende in de Bundesliga en won slechts drie van zijn laatste dertien wedstrijden.

Meer sportnieuws in de NUsport-minuut:

Leeuwarden in het teken van The Passion

Voor de zevende keer wordt het paasverhaal over de laatste uren van Jezus opgevoerd. De show, die live te zien is op NPO 1, vindt dit jaar plaats in Leeuwarden en staat in het teken van verbinding. Jezus wordt dit keer gespeeld door Dwight Dissels, die meedeed aan de laatste editie van The Voice of Holland. Leeuwarden verwacht donderdag zo'n twintigduizend bezoekers op het Wilhelminaplein in het centrum van de stad en nam extra veiligheidsmaatregelen. Tijdens The Passion is het rustig en droog weer bij een matige tot zwakke wind.

En verder:

- Gaat de zaak over beledigingen aan het adres van Sylvana Simons verder.

- Komen de Amerikaanse banken JPMorganChase en Citibank met resultaten over het eerste kwartaal van 2017.

- Staat een man uit Echt voor de rechter vanwege verdenking van aanzetten tot plegen terroristisch misdrijf.

Weer:

Donderdag verloopt hoofdzakelijk wisselvallig. Er is veel bewolking, maar zo af en toe ook ruimte voor de zon. Vooral in het midden en het noorden van het land is er kans op een bui. Er staat een matige wind en het wordt ongeveer 10 tot 13 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg