Verdachten bedreiging Sylvana Simons voor de rechter, UWV komt met jaarcijfers

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nieuwe zitting in zaak Laura Hansen

In de zaak van Laura Hansen vindt een derde pro-formazitting plaats. Het OM zegt rekening te houden met het ''zwartste scenario''; dat Hansen met opzet door IS-leiders is teruggestuurd om in Europa namens IS toe te slaan. Hansen zegt dat ze nooit de intentie heeft gehad om zich aan te sluiten bij IS en maakte naar eigen zeggen nooit deel uit van de terreurgroep. Haar vader liet onlangs weten 10.000 euro te hebben betaald voor de bevrijding uit de handen van IS.

Verdachten bedreiging Sylvana Simons voor de rechter

In Amsterdam staan meerdere personen terecht voor bedreigingen aan het adres van Sylvana Simons. Meerdere personen worden verdacht van opruiing en belediging van Simons in oktober van 2016. Zeker een persoon staat terecht voor bedreiging van Simons met een misdrijf, opzettelijke belediging, aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Simons kreeg een golf van beledigingen en bedreigingen over zich heen na haar kandidaatstelling voor de politieke partij Denk in mei vorig jaar.

Amerikaanse minister Tillerson bezoekt Rusland

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson is dinsdag al voor een bezoek aan Rusland, in het land gearriveerd. Hij zal woensdag een ontmoeting hebben met zijn collega Sergey Lavrov. Ze zullen onder andere de situatie in Syrië en Oekraïne bespreken. Tillerson zal geen ontmoeting hebben met de Russische president Vladimir Poetin.

Uitkeringsinstantie UWV komt met jaarcijfers

Het UWV maakt onder meer bekend hoe het aantal WW-uitkeringen zich in 2016 heeft ontwikkeld. Ook worden de ambities van UWV voor 2017 uit de doeken gedaan. In januari maakte de instantie in een prognose bekend te verwachten dat het aantal vacatures dit jaar richting het niveau van 2006 tot 2008 zal stijgen, de topjaren van voor de crisis. Sinds 2014 stijgt het aantal vacatures weer.

Drie wedstrijden in Champions League

In de Champions League worden woensdag drie wedstrijden gespeeld. Volgens planning spelen Atlético Madrid en Leicester City en Bayern München en Real Madrid (live te zien op NUsport en Veronica) de kwartfinales. Vanwege een explosie bij de spelersbus op dinsdagavond, waarbij een speler van Borussia Dortmund gewond raakte, kon de wedstrijd van Dortmund tegen AS Monaco niet door gaan. De ploegen komen daarom woensdag ook in actie, om 18.45 uur.

Meer sportnieuws in de NUsportminuut:

En verder:

- Is het 25 jaar geleden dat Disneyland Parijs haar deuren opende.

- Heeft NAVO-chef Stoltenberg een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump.

- Komen de twee Chinese panda's aan op Schiphol.

- Is het Poepdag, waarmee de Maag Lever Darmstichting de kennis over de ontlasting wil vergroten.

Weer:

Het is woensdag overwegend bewolkt en ook valt er zo nu en dan een bui. In het zuiden van het land blijft het woensdag nog wel een groot gedeelte van de dag droog. Er staat verder een stevige wind uit het westen en het wordt 12 tot 16 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg