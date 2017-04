Kwartfinales Champions League, Tweede Nationale Buitenlesdag

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kwartfinales Champions League van start

De Champions League gaat verder met de eerste twee kwartfinales. Juventus ontvangt in Turijn FC Barcelona, de twee ploegen die in 2015 nog in de finale stonden. Borussia Dortmund neem het in de andere wedstrijd op tegen AS Monaco.Beide duels beginnen om 20.45 uur. Juventus - FC Barcelona wordt live uitgezonden op Veronica en NU.nl.

Tweede Nationale Buitenlesdag

Leerlingen van meer dan 1700 basisscholen zijn dinsdag buiten te vinden waar zij één of meerdere lessen volgen. Ze doen dat op de tweede Nationale Buitenlesdag die Jantje Beton en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) organiseren.Het aantal deelnemers is fors gestegen: vorig jaar deden er 135 scholen mee. Nu is het ongeveer een kwart van alle ruim 6500 basisscholen en een enkele school voor voortgezet onderwijs en een mbo.

Hoger Beroep liquidatiebende Utrecht

Voor het gerechtshof in Amsterdam dient dinsdag het hoger beroep rond een vermeende liquidatiegroep die wordt verdacht van het voorbereiden van concrete liquidaties. Het OM had tussen de veertien en zeventien jaar geëist tegen de vijf hoofdverdachten, maar de straffen vielen een stuk lager uit, omdat er volgens de rechtbank geen concreet bewijs was. Het was een grote teleurstelling voor het OM, die naast het hoger beroep, ook liet weten dat er een wetswijziging moest komen zodat voorbereidingshandelingen voor een liquidatie voortaan ook kunnen worden bestraft.

Hoger beroep Moord op Rudi Schouten in winkelcentrum Breda

Voor het gerechtshof in Den Bosch dient de zaak rond de dood van Rudi Schouten (28). De 36-jarige Pearl S. kreeg negen jaar opgelegd voor doodslag, maar ging in hoger beroep. S. schoot de man op Goede Vrijdag 2015 met tien kogels dood, nadat hij eerst was aangevallen en geslagen met een bijl en een machete door Schouten en zijn broer. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag voor een druk winkelcentrum in Breda. De rechtbank in Breda vond, net als de officier van justitie, dat de eerste vijf schoten noodweer waren, maar dat hij daarna gewoon weg had kunnen gaan. Zijn belagers lagen vanaf dat moment op de grond. Toch schoot S. nog vijf keer.

Hoger beroep moord Raja Draaisma

Voor het gerechtshof in Amsterdam dient een pro-formazitting in het hoger beroep in zaak rond de dood van Raja Draaisma. Zij werd in juni 2015 doodgeschoten in Hoofddorp door haar ex-vriend Ferry de G. De G. zegt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het OM gaat uit van moord omdat de verdachte een afscheidsbrief en zijn testament bij zich had. De G. kreeg eerder twaalf jaar opgelegd.

En verder:

- Stemt de Eerste Kamer over het al dan niet controversieel verklaren van het associatieverdrag met Oekraïne.

- Wordt traditiegetrouw het nationale aspergeseizoen 2017 officieel geopend in het Amstel Hotel in Amsterdam.

Weer:

Dinsdag zijn er wolkenvelden en kan er een enkel buitje vallen. De maxima liggen tussen 11 en 13 graden. Woensdag is de kans op regen het grootst. Het waait dan ook steviger. Donderdag en vrijdag blijft het bij een enkele bui. Maxima blijven tussen 10 en 15 graden uitkomen bij een veelal matige westelijke wind.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg