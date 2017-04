Minister Schultz opent verlegde A9, VS benoemt Gorsuch als opperrechter

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak doden vrouw Alphen aan den Rijn

De rechter doet maandag uitspraak in de zaak tegen de man die er van verdacht wordt in 2014 zijn vrouw te hebben gedood en haar lichaam vervolgens in stukken te hebben gezaagd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep vijftien jaar cel geëist tegen de inmiddels 49-jarige Maciej O. uit Alphen aan den Rijn. Hij heeft toegegeven dat hij het lichaam van de vrouw in stukken heeft gezaagd en daarna heeft weggemaakt, maar hij ontkent haar te hebben gedood.

Nieuwe pro-formazitting in dubbele moordzaak Kralingse Bos

Een 47-jarige man uit Wateringen kreeg in juni vorig jaar twintig jaar gevangenisstraf voor het plegen van twee moorden in 1993 in het Kralingse Bos in Rotterdam. De rechtbank in Rotterdam achtte bewezen dat hij in juni van dat jaar de 56-jarige Theo van Lente heeft gedood met het doel diens auto te stelen. In september 1993 bracht J. volgens de rechtbank eveneens de 47-jarige Hans Kaptein om het leven. De man uit Wateringen ging in hoger beroep tegen de uitspraak. Maandag is een nieuwe pro-formazitting in de zaak.

Minister Schultz opent verlegde A9 bij Badhoevedorp

Sinds december is de nieuwe rijbaan van de A9 richting Amstelveen al in gebruik, maar maandag om 5.00 uur gaat ook de andere kant richting Haarlem open. Minister Schultz opent de verlegde A9 symbolisch vanaf de oude snelweg. Afgelopen weekend werden de laatste werkzaamheden aan de A9 voltooid.

Neil Gorsuch wordt benoemd tot lid Hooggerechtshof VS

In navolging van het akkoord van de Senaat, wordt Neil Gorsuch maandag tijdens een officiële bijeenkomst in het Witte Huis benoemd als lid van het Amerikaans Hoggerechtshof. De aanstelling van Gorsuch, die door president Trump genomineerd werd voor het ambt, leidde tot een felle strijd tussen Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat. Gorsuch neemt de zetel in van de in februari 2016 overleden rechter Antonin Scalia.

Ministers Zuid-Europese landen bijeen voor besprekingen Brexit

De zogenaamde Zuidelijke Alliantie, bestaand uit Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Griekenland, Cyprus en Malta, komt maandag bijeen. Leiders van die Zuid-Europese landen vergaderen in de Spaanse hoofdstad Madrid om te kijken hoe ze de verwachte economische schade van de Brexit kunnen opvangen. De groep landen, die nog niet zo lang bij elkaar komt, wil met de overleggen tegenwicht bieden aan het blok van noordelijke EU-landen.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over de stand van de tevredenheid van Nederlanders over de politie. De cijfers geven een beeld van de veranderingen tussen 2012 en 2016.

- Wordt gevierd dat Bulgarije en Roemenië tien jaar lid zijn van de EU.

- Brengen minister van Defensie Hennis en generaal van de Koninklijke Landmacht Middendorp een bezoek aan Litouwen, waar sinds begin dit jaar Nederlandse militairen in NAVO-verband gestationeerd zijn.

- Worden de Pullitzerprijzen uitgereikt, de prijzen op het gebied van nieuws, kunst en letteren.

Weer:

Er zijn maandag afwisselend perioden met bewolking en zon. In het oosten van het land is er in de middag ook kans op een bui. Aan het eind van de middag is er op veel plaatsen echter weer meer ruimte voor de zon, waarna de kans op lichte neerslag in de avond weer toeneemt. Het wordt 11 tot 14 graden.

