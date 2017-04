Verstappen in GP China, Feyenoord en PSV in actie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Feyenoord en PSV in actie in Eredivisie

Zondag worden de laatste vier duels in de dertigste speelronde van de Eredivisie gespeeld. Feyenoord en PSV komen in actie. Koploper Feyenoord speelt uit bij PEC Zwolle om 14.30 uur. PSV, dat donderdag punten verspeelde bij FC Twente, sluit het weekeinde thuis af tegen Willem II om 16.45 uur. Twente speelt zelf om 14.30 uur uit bij FC Utrecht. De dag begint met AZ-Roda JC, dat om 12.30 uur in Alkmaar begint.

Tweede race F1-seizoen op Shanghai

De tweede Grand Prix van het seizoen wordt op het Shanghai International Circuit verreden. Vorig jaar won de inmiddels gestopte wereldkampioen Nico Rosberg de Chinese GP. Lewis Hamilton was hier al viermaal de sterkste en hoopt na zijn tweede plaats in Australië ditmaal Ferrari-coureur Sebastian Vettel achter zich te houden. Hij begon goed met het veroveren van pole position. Max Verstappen had een slechte kwalificatie. Door probleem met de motor start de Red Bull-coureur bijna achteraan. Voor zondag wordt regen voorspeld in Shangai.

Wielerpeloton rijdt Parijs-Roubaix

Zondag rijdt het wielerpeloton met Parijs-Roubaix één van de zwaarste eendaagse koersen van het seizoen. Het is de 115e editie van deze wielerklassieker over kasseienstroken in Noord-Frankrijk. Viervoudig winnaar Tom Boonen (36) beëindigt zijn carrière na deze koers. De Belg wil nog één keer juichend over de streep komen in het Velodrome van Roubaix. Zijn Nederlandse ploeggenoot Niki Terpstar won de kasseienklassieker in 2014 en is ook dit jaar één van de kanshebbers.

En verder:

- Wordt in Rotterdam de jaarlijkse marathon gelopen. Deelnemers moeten rekening houden met de hoge temperaturen die voor zondag worden verwacht.

- In de Georgische regio Zuid-Ossetië worden zondag zowel presidentsverkiezingen gehouden als een referendum over het veranderen van de naam van de republiek. De nieuwe naam waarover gestemd wordt is 'Staat van Alania'. Georgië beschouwt Zuid-Ossetië als onderdeel van het staatsgebied, maar de regio verklaarde zich in 1990 onafhankelijk.

- Zondag is het precies 75 jaar dat achter Kamp Amersfoort 77 Sovjetsoldaten werden gefusilleerd. Het was de op een na grootste executie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Stichting Russisch Ereveld herdenkt deze gebeurtenis door in alle vroegte kaarsjes te ontsteken bij monument Koedriest, de plek van de executie, aan het einde van de Loes van Overeemlaan in Leusden.

Weer:

Zondag is het zonnig en wordt het warm; 17 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind. Na het weekeinde is het veel minder zacht en geleidelijk wordt het wisselvalliger.

