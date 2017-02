Strafzaak Ebru Umar van start, eis tegen Bouterse verwacht

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zaak Ebru Umar van start in Turkije

De columniste Ebru Umar staat in het Turkse Kusadas terecht voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan en de grondlegger van Turkije, Atatürk. De zaak werd eerder uitgesteld vanwege de afwezigheid van de rechter. Umar is niet bij de zitting aanwezig, zij blijft gewoon in Nederland.

Uitspraak in zaak illegale wapenhandel

Jan B. werd eerder tot twee jaar cel veroordeeld voor het wegmaken van het lichaam van Freddy Janssen uit Valkenswaard, maar staat samen met vier anderen nu ook voor grootschalige wapenhandel voor de rechter. Onder meer de wapens voor de geruchtmakende dodelijke schietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam zouden bij hem vandaan komen. Er is in deze zaak negen jaar cel tegen hem geëist.

WK afstanden van start

In het Zuid-Koreaanse Gangneung begint donderdag het WK afstanden die tot en met zondag zullen duren. In het stadion waar over precies een jaar de Olympische Winterspelen worden gehouden gaat Sven Kramer dit weekend voor drie gouden medailles, te beginnen met de 5 kilometer op donderdag. Bij de vrouwen staat de 3 kilometer op het programma.

Strafeis tegen Bouterse verwacht

De strafeis tegen de Surinaamse president Desi Bouterse voor zijn rol in de Decembermoorden van 1982 wordt op 9 februari uitgesproken in burgerkamer. In de militaire kamer zal de auditeur-militair op 17 februari zijn requisitoir houden.

En verder:

- Aydin C. (38) hoort vandaag vermoedelijk de strafeis. C. wordt ervan verdacht een groot aantal (minderjarige) meisjes te hebben gedwongen tot ontuchtige handelingen in Nederland, het VK, Canada, de VS en Australië, waaronder de Canadese Amanda Todd. Zij werd na haar zelfmoord wereldberoemd. Voor deze specifieke zaak wil Canada hem zelf berechten.

- De vervolging van de 48-jarige bestuurder van een hoogwerker in het Gelderse Oosterwolde voor dood door schuld begint. Bij een ongeval tijdens een oldtimershow kwam in mei vorig jaar een man om het leven en raakten elf andere mensen gewond.

- James en Oliver Phelps, de tweeling die Fred en George Wemel spelen in de Harry Potter-films, openen donderdag de grootste Harry Potter-tentoonstelling in Utrecht. Bezoekers kunnen door decors gebaseerd op de echte Harry Potter-filmsets wandelen en rekwisieten uit de films bekijken.

Weer:

Donderdag is het bewolkt, maar droog. De temperatuur ligt overdag overal rond het vriespunt al is het in het noorden iets kouder. Gevoelsmatig is het echter nog een stuk kouder door de matige oostenwind. (KNMI)

Weggebruikers moeten tot en met de ochtendspits lokaal rekening houden met gladheid. Het KNMI heeft tot donderdagochtend 10.00 uur code geel afgekondigd. Dit geldt voor alle provincies boven de grote rivieren. De impact op de ochtendspits is naar verwachting beperkt.

