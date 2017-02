Uitspraak Utrechtse serieverkrachter, lijsttrekkersdebat in Groningen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak hoger beroep Utrechtse serieverkrachter

Gerard T., de man die bekendstaat als de Utrechtse serieverkrachter, hoort van het gerechtshof in Arnhem of hij in hoger beroep ook wordt veroordeeld. De man kreeg eerder van de rechtbank zestien jaar cel opgelegd voor vier verkrachtingen in Utrecht, De Bilt en Bunnik. In het hoger beroep werd in december opnieuw 16 jaar geëist.

Lijsttrekkers in debat in Groningen

In het provinciehuis in Groningen wordt woensdag het eerste lijsttrekkersdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Deelnemers zijn Lodewijk Asscher (PvdA), Emile Roemer (SP), Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Halbe Zijlstra (VVD), die premier Rutte vervangt. Geert Wilders (PVV) ontbreekt. Thema's zijn de gaswinning in Groningen, vluchtelingen en immigratie, werkgelegenheid en economie en de ontevreden kiezer.

SBM Offshore publiceert jaarcijfers

SBM Offshore publiceert jaarcijfers over 2016. Het bedrijf liet eerder weten zelf een omzet van minstens 2 miljard dollar te verwachten. De toeleverancier aan de olie-industrie meldde eind vorig jaar nog altijd geen duidelijkheid te hebben over de timing van een nieuwe schikking in de Petrobras-corruptiezaak in Brazilië. Medewerkers van SBM Offshore hebben jarenlang steekpenningen betaald in Brazilië om opdrachten van Petrobras te verkrijgen.

En verder:

- Na maanden van uitstel gaat het parlement van Somalië kiezen of het de zittende president Hassan Sheikh Mohamud steunt voor een tweede termijn of dat een van de 21 tegenkandidaten het wordt. Somalië wordt regelmatig geteisterd door aanslagen van terreurorganisatie Al-Shabaab.

- Ontvangt premier Rutte minister-president Szydlo van Polen.

Weer:

Woensdag breekt van het noorden uit de zon door en wordt het overal droog. In de middag is het -1 tot +2 graden. Na morgen blijft het droog en koud winterweer met 's nachts lichte tot matige vorst en overdag lichte dooi.

