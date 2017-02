Uitspraak Hoge Raad over Badr Hari, werkbezoek Koningspaar aan Duitsland

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak Hoge Raad in zaak Badr Hari

Badr Hari kreeg in 2015 in hoger beroep een celstraf van 24 maanden opgelegd , waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor onder meer de zware mishandeling van zakenman Koen Everink. Hari vocht de uitspraak aan bij de Hoge Raad. Die doet dinsdag uitspraak.

Uitspraak Hoge Raad cassatie Arnhemse Syriëganger

De Hoge Raad doet uitspraak in de zaak die draait om de Syriëganger Mohammed El A.. Hij kreeg vorig jaar maart achttien jaar cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk omdat hij voorbereidingen trof om te kunnen deelnemen aan een terroristische organisatie. Vanwege zijn voorarrest hoefde A. El A. niet meer de cel in. Hij ging in cassatie tegen de uitspraak.

Britse commissies bespreken details Brexit

Het Lagerhuis komt nogmaals bijeen om te spreken over de details die de Brexitprocedure moet regelen. Daarna buigt het Hogerhuis zich nog over het wetsontwerp. Vorige week stemde een meerderheid van het Britse Lagerhuis in met het wetsvoorstel waarmee de Brexit in gang wordt gezet. De debatten die de komende dagen plaatsvinden, gaan vooral nog over de vraag of er aanvullende afspraken moeten worden gemaakt alvorens premier May een Brexit in gang kan zetten eind maart.

Werkbezoek Koningspaar aan Duitsland

Willem-Alexander en Máxima brengen van 7 tot 10 februari een werkbezoek aan de deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Met hen reist een handelsmissie mee, met bedrijven uit de sectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM), chemie en water. Het koninklijk paar doet jaarlijks één of meerdere Duitse deelstaten aan, waarbij altijd speciaal aandacht is voor economische samenwerking.

En verder:

- Komen oliemaatschappij BP en energieconcern Vattenfall met jaarcijfers.

- Krijgt de scheidende Duitse bondspresident Joachim Gauck een eredoctoraat van de Universiteit Maastricht.

Weer:

Dinsdag is het overwegend bewolkt en valt er vooral in het midden en zuiden regen. Verder naar het noorden en oosten kan de regen overgaan in natte sneeuw. Richting de avond neemt de kans op neerslag af. In het noorden liggen de temperaturen rond de 1 of 2 graden, in het zuiden wordt het een graad of 5.

