Besluit over detentie Volkert van der Graaf, kwartaalcijfers Ryanair

Rechter besluit over detentie Volkert van der Graaf

De rechter besluit of Volkert van der Graaf weer voor een jaar de cel in moet. Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechtbank gevraagd om hem weer vast te zetten omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden. Van der Graaf kreeg voor de moord op Pim Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij.

Britse commissies bespreken details Brexit

Het Lagerhuis komt nogmaals bijeen om te spreken over de details die de Brexitprocedure moet regelen. Daarna buigt het Hogerhuis zich nog over het wetsontwerp. Vorige week stemde een meerderheid van het Britse Lagerhuis in met het wetsvoorstel waarmee de Brexit in gang wordt gezet. De debatten die de komende dagen plaatsvinden, gaan vooral nog over de vraag of er aanvullende afspraken moeten worden gemaakt alvorens premier May een Brexit in gang kan zetten eind maart.

Kwartaalcijfers luchtvaartmaatschappij Ryanair

Prijsvechter Ryanair komt maandag met cijfers over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar. In de drie maanden ervoor wist de Ierse luchtvaartmaatschappij zijn winst te verhogen met een recordaantal passagiers. De nettowinst steeg met 8 procent tot 912 miljoen euro. Ryanair waarschuwde echter wel voor onzekerheid rondom de Brexit en lagere ticketprijzen.

Vervolg zaak ex-voorman No Surrender Klaas Otto

Klaas Otto zit vast op verdenking van het afpersen van enkele voormalige zakenpartners, witwassen en de brandstichting in het huis van een vroegere kompaan bij motorclub Satudarah in het Brabantse Halsteren. Tijdens de zitting van maandag wordt onder andere zijn voorarrest besproken en wordt gekeken of extra onderzoek nodig is in de zaak.

Bekendmaking nieuwe burgemeester Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag maakt 's avonds bekend wie de opvolger wordt van burgemeester Jozias van Aartsen. Elf mensen hebben gesolliciteerd op de functie. De nieuwe burgemeester moet op 30 maart beginnen. Van Aartsen gaat met pensioen.

En verder:

- Is de presentatie van de Stemwijzer.

- Brengt de Duitse president Gauck een bezoek aan koning Willem-Alexander.

- Gaat in Turkije de zaak verder tegen columniste Ebru Umar over belediging van president Erdogan.

- Brengt een Russische delegatie een bezoek aan Syrië.

Weer:

In de nacht van zondag op maandag dalen de temperaturen in het midden en zuiden tot rond het vriespunt. Daar kan het lokaal glad worden. In het noorden blijven de temperaturen 's nachts boven het vriespunt. Maandag is het overwegend bewolkt met her en der wat lichte regen. In het midden en zuiden is er later kans op wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden.

