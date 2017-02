Pegida-demonstratie in Utrecht, vier wedstrijden in Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Pegida demonstreert in Utrecht

In een protestmars zal de extreemrechtse organisatie Pegida zondag naar het Domplein in Utrecht trekken. Tegelijkertijd is er in de stad ook een demonstratie van 'Utrecht bekent kleur', een groep die protesteert tegen het beleid van Donald Trump. Beide organisaties hebben een eigen plek aangewezen om te demonstreren, maar het is onduidelijk of ze zich daar aan zullen houden. Bij de vorige Pegida-demonstratie in Utrecht kwam het tot onrust tussen groepen die in het debat tegenover elkaar staan.

Vier wedstrijden in Eredivisie

Ajax trapt de zondagmiddag in de Eredivisie af tegen Roda JC dat zich dankzij de kapitaalinjectie van de nieuwe mede-eigenaar Aleksei Korotaev flink roerde op de winterse transfermarkt. Koploper Feyenoord begint met vijf punten voorsprong aan de 21e speelronde. De Rotterdammers spelen met de van de Afrika Cup terugggekeerde Karim el Ahmadi uit tegen FC Twente.

Staking cabinepersoneel British Airways

Cabinepersoneel van British Airways (BA) begint aan een driedaagse staking. Het is de eerste helft van een staking die uiteindelijk zes dagen beslaat. Met de staking keert cabinepersoneel dat na 2010 in dienst kwam zich tegen de slechtere arbeidsvoorwaarden die zij hebben ten opzichte van collega's die al langer bij BA werken. Het cabinepersoneel klaagt al lange tijd dat zij van het salaris maar moeilijk rond kunnen komen. Ook is hun rusttijd tussen vluchten korter. BA zegt dat de vluchtuitvoering niet in het geding komt.

En verder:

- Is de slotdag van het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR).

- Zijn er parlementsverkiezingen in Liechtenstein.

- Is het treinverkeer rond Schiphol in sommige richtingen ernstig gehinderd vanwege werkzaamheden.

Weer:

In de loop van zondagochtend trekt de regen via het noorden weg uit het land. Voor de rest is het overdag overwegend droog en breekt mogelijk later in het zuiden, midden en westen de zon door. Het wordt ongeveer 7 graden. Verderop in de week dalen de temperaturen weer.

