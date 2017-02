Protesten tegen inreisverbod, bekendmaking Zilveren Camera

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

AZ en PSV tegenover elkaar in Eredivisie

Er staan zaterdag vier duels op het programma in de Eredivisie. De ogen zijn daarbij vooral gericht op het duel tussen nummer 5 AZ en nummer 3 PSV. In Alkmaar zal de ploeg van trainer Phillip Cocu moeten winnen om mee te blijven doen in de titelrace. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt nog altijd acht punten.

Wereldwijde protesten tegen inreisverbod VS

In verschillende landen worden zaterdag protesten gehouden tegen het nieuwe Amerikaanse inreisverbod dat ingesteld is door de regering Trump. Internationaal is er veel kritiek op het besluit om mensen met paspoorten van zeven islamitische landen waaronder Jemen en Irak toegang tot de VS te weigeren. Mensen gaan zaterdag onder meer in Londen, Jakarta, Parijs en Toronto de straat op.

Bekendmaking winnaar Zilveren Camera

De Canon Zilveren Camera, de belangrijkste journalistieke fotoprijs, wordt zaterdag uitgereikt voor de beste foto van 2016. De wedstrijd heeft 9 categorieën met in totaal 16 winnaars die meedingen naar de hoofdprijs. Fotograaf Eddy van Wessel won de prijs vorig jaar. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn serie Sinjar, de strijd om Hoofdweg 47, die de strijd tegen IS in beeld bracht.

Marine Le Pen presenteert partijprogramma

Front National-leider Marine Le Pen presenteert zaterdag het programma van haar partij in Lyon. In Le Monde deed Le Pen al kort uit de doeken wat haar plannen zijn. Haar belangrijkste doel is het beschermen van Frankrijk tegen globalisering. Ze wil import met 3 procent extra gaan belasten en wil buitenlanders die in Frankrijk komen werken een extra belasting laten betalen. Dat moet volgens haar ten goede komen aan werklozen en mensen met een laag inkomen.

En verder:

- Is het Wereldkankerdag.

- Staat er een Pegida-demonstratie gepland.

- Geeft Jett Rebel een concert in Ahoy Rotterdam.

Weer:

In de ochtend is het zaterdag op de meeste plaatsen eerst nog droog en is er ruimte voor de zon. Later neemt overal de kans op bewolking en regen toe. De kans op regen neemt zondag juist weer iets af. Het wordt zaterdag ongeveer 8 graden.

