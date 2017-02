EU-leiders bijeen op Malta, 'El Chapo' voor de rechter in VS

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

EU-leiders bijeen op Malta

Tijdens een informele top bespreken de staatshoofden van de EU onder meer de migratiestromen, met name die over de Middellandse Zee vanuit Libië. Ook staan de toekomst van de EU na de Brexit het presidentsschap van Donald Trump en het herstellen van het vertrouwen van de burger in de EU op het programma. EU-president Donald Tusk zal onder meer "concrete voorstellen" presenteren" om de mensensmokkel en het verdrinken van migranten vanuit Libië naar de EU te bestrijden".

Drugsbaas 'El Chapo' voor de rechter in VS

De Mexicaanse drugsbaas Joaquin 'El Chapo' Gúzman zal in Brooklyn voor de rechter verschijnen. El Chapo riskeert een levenslange gevangenisstraf wegens onder andere het geven van leiding aan een criminele organisatie en drugssmokkel. Vorige maand werd hij door Mexico aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Amerika probeerde al tijden de drugsbaron in handen te krijgen.

Kiesraad beslist over geldigheid van kandidatenlijsten

De partijen die dinsdag nog niet alle formaliteiten van hun kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart op orde hadden, moeten dat vrijdag wel hebben. Nieuwe partijen moeten bijvoorbeeld voldoende ondersteuningsverklaringen inleveren. Vrijdagmiddag wordt bekend wie er mee mag doen. Partijen die dan worden afgewezen, kunnen echter nog in beroep gaan. In totaal willen er 31 partijen meedoen aan de verkiezingen.

En verder:

- Christenen willen een beschermende kring vormen rond de Essalammoskee in Rotterdam-Zuid. Dat naar aanleiding van de aanslag op een moskee in Canada. 'Hand in Hand 010' begint om 12.00 uur op het Vredesplein. Het is een initiatief van onder meer ChristenUnie-SGP.



- ADO Den Haag - Vitesse is het eerste duel in de 21e speelronde van de Eredivisie. ADO Den Haag verloor alle drie zijn wedstrijden na de winterstop. De ploeg van Zeljko Petrovic staat alleen nog op doelsaldo boven de degradatieplaatsen. Vitesse is bezig aan een goede serie. De ploeg van Henk Fraser plaatste zich vorige week voor de halve finale van de KNVB-beker en won staat zevende in de Eredivisie. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Weer

Vrijdag is het droog en schijnt soms de zon. Met maximaal 10 graden is het opnieuw zacht. Het weekend verloopt wisselvallig met vooral in het zuiden vaak regen, zondag kan in het noorden de zon af en toe doorbreken. Het wordt 7 tot 9 graden en de wind is veelal matig. Maandag is het overwegend droog met soms zon, dinsdag wordt opnieuw regen verwacht.

