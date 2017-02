Kamer debatteert met Rutte over inreisverbod, start Premier League darts

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kamer debatteert over inreisverbod Trump

De Tweede Kamer krijgt donderdag toch de kans premier Mark Rutte te bevragen over het omstreden inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgekondigd. Dinsdag riep GroenLinks-leider Jesse Klaver de minister-president al naar de Kamer, maar die liet zich tot ongenoegen van veel partijen vervangen door minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders.

Uitspraak in zaak mishandeling Hoorn

Uitspraak tegen de man uit Hoorn die tussen half december 2015 en eind februari 2016 een Hoornse gijzelde, verkrachtte, martelde, afperste, mishandelde en beroofde. Er zijn sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, er is met een vuurwapen in haar richting geschoten, ze heeft tienduizenden euro's moeten afstaan en klappen gekregen. Het OM eist twaalf jaar.

Regiezitting liquidaties Staatsliedenbuurt

Hoger beroep van Anouar B. en Anil A. tegen de levenslange gevangenisstraf die ze opgelegd kregen van de rechtbank in Amsterdam voor de moord op Youssef Lhkorf (28) en Saïd el Yazidi (21) en de poging tot moord op Benaouf Adaoui en twee motoragenten. In de zaak hield het Hof afgelopen november een reconstructie van de gebeurtenissen, waar de rechtbank het eerder bij een schouw hield.

Cijfers Shell

Shell maakt zijn vierdekwartaalresultaten en cijfers over heel 2016 bekend. In het derde kwartaal van 2016 boekte het Nederlands-Britse olieconcern meer winst dan een jaar eerder, onder meer dankzij forse kostenbesparingen. Om de aanhoudend lage olieprijzen het hoofd te bieden, heeft het bedrijf flink gesneden in zijn investeringsbudget. Ook zijn duizenden banen geschrapt.

En verder:

- De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door chauffeurs tegen het verbod om gebruik te maken van de standplaatsen op Schiphol. De gemeente Haarlemmermeer wil op deze manier taxironselaars weren. Donderdag demonstreerden tientallen taxichauffeurs voor een verbod.

- In Newcastle wordt donderdagavond de eerste speelronde van de Premier League Darts afgewerkt en voor het eerste in de historie doen er liefst drie Nederlanders mee: Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen. Net als vorig seizoen zal er ook dit jaar een Premier League-speelronde in Nederland worden afgewerkt. Op donderdag 16 maart komen de beste tien darters van de wereld naar Ahoy Rotterdam.

Weer

Morgen overdag is er af en toe zon en het wordt (zeer) zacht. In het zuiden kan het zelfs 13 graden worden. De zuidoostenwind is meest matig.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg