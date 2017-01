Protest tegen Trump op Malieveld, topvoetbal in Engeland en Spanje

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Protest tegen beleid Trump op Malieveld

Een gepland protest in Den Haag tegen de reisbeperkingen die president Trump heeft opgelegd, is verplaatst naar het Malieveld. Aanvankelijk zou worden geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout, maar het aantal aanmeldingen loopt snel op en daarom is besloten uit te wijken. Volgens de organisatie, actiegroep Holland Against Hate, hebben ruim 2.000 mensen toegezegd om 16.00 uur te komen om te demonstreren voor een ''open, vrije en tolerante samenleving''.

Topvoetbal in het buitenland

In de Premier League komen Manchester City en Manchester United in actie; tegen respectievelijk West Ham United en Hull City. Everton, de club van Ronald Koeman, speelt een uitwedstrijd bij Stoke City. In de Spaanse beker staat Atletico - Barcelona op het programma.

Rechtbank beslist over getuigenverhoor in zaak De Punt

Nabestaanden van twee mensen die in 1977 na de treinkaping bij De Punt door mariniers werden doodgeschoten eisen een schadevergoeding. De rechtbank beslist woensdag over het horen van getuigen. Volgens de landsadvocaat is de zaak verjaard.

En verder:

- Worden astronauten herdacht die in de afgelopen decennia omkwamen bij missies van NASA. De ruimtevaartorganisatie heeft 1 februari uitgeroepen tot NASA-herdenkingsdag.

- Komt Facebook met kwartaalcijfers. Daaruit moet vooral blijken of het sociale netwerk zijn explosieve groei kan voortzetten. Het bedrijf nadert de grens van 2 miljard maandelijkse gebruikers.

Weer

Opnieuw is er overdag veel bewolking, meldt het KNMI. Ook kan het soms regenen. Koud wordt het niet: 9 tot 10 graden in het zuiden en 5 graden in het noordoosten van het land.

