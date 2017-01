Trump benoemt rechter hooggerechtshof, deadline voor transfers

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Trump benoemt rechter hooggerechtshof

In de nacht van dinsdag op woensdag, om 2.00 uur (Nederlandse tijd), maakt Trump bekend welke rechter hij aanstelt voor het hooggerechtshof. De benoeming is belangrijk; op dit moment staan vier opperrechters bekend als progressief en vier als conservatief.

Elf maanden geleden stierf de conservatieve rechter Antonin Scalia. Obama droeg een 'mainstream' kandidaat voor, Merrick Garland, maar Republikeinen blokkeerden zijn aanstelling. Democraten roepen Trump op een gematigde rechter te kiezen, maar alles wijst erop dat de president voor een conservatieve kandidaat gaat. Daarmee is de kans groot dat in de toekomst conservatief zal worden beslist over onderwerpen als abortus en het homohuwelijk.

'Deadline Day' voor voetbaltransfers

Clubs in binnen- en buitenland hebben dinsdag de laatste kans om spelers aan te trekken. Op de laatste dag van de winterse transfermarkt vinden er doorgaans veel transfers plaats. Bij Ajax kunnen Anwar El Ghazi en Mitchell Dijks nog vertrekken, PSV vreest een transfer van Davy Pröpper naar Zenit Sint-Petersburg en Roda JC hoopt zich met de nieuwe investeerder Aleksei Korotaev nog flink te versterken.

Commandant der Strijdkrachten geeft persconferentie

Generaal Tom Middendorp geeft een toelichting op de activiteiten van de krijgsmacht op de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. Ook licht Middendorp de stand van zaken toe van de Nederlandse bijdragen aan de verschillende inzetten elders in de wereld.

Uitspraak moord IJsselstein

Het OM eist twintig jaar cel tegen twee 23-jarige mannen die volgens het OM in april vorig jaar Samir Erraghib uit IJsselstein voor de deur van zijn woning doodschoten. Verdachte Bowy T. heeft sinds zijn arrestatie nog geen woord over zijn mogelijke betrokkenheid gezegd. De ander, Abdelghani el H., zei eerder deze maand voor het eerst iets: hij ontkent elke betrokkenheid bij de dood van Erraghib.

Besloten zitting Facebookmoord

De 15-jarige Joyce Winsie Hau werd in januari 2012 in de deuropening van haar huis doodgestoken door Jinghua K. (toen 14), omdat ze op Facebook geroddeld zou hebben over haar vriendin Polly W. (toen 15). Polly beraamde de moord met haar vriendje Wesley C. (toen 16). De jeugd-tbs van K., W. en C. werd al een keer verlengd en nu buigt de kinderrechter zich over een nieuwe verlenging van de straf van K. en C.. Over veertien dagen doet de rechter uitspraak in de zaak.

En verder:

- Presenteert Apple kwartaalcijfers. Daaruit zal blijken of de iPhone 7 weer zorgt voor groei, nadat de omzet en winst van Apple in het afgelopen jaar juist daalden. Ook Nintendo presenteert kwartaalcijfers.

- Debatteert het Britse Lagerhuis over het nieuwe Brexit-wetsvoorstel. Premier Theresa May heeft steeds gezegd de Brexit-procedure rond maart te willen starten en vastbesloten te zijn de Brexit door te zetten.

Weer

Dinsdag wordt een dag met veel bewolking. Opklaringen zijn schaars, concludeert het KNMI. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 3 tot 6 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg