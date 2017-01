Oordeel over doorgang proces Decembermoorden, prognose arbeidsmarkt

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Krijgsraad Suriname buigt zich over Decembermoorden

Rechter Cynthia Valstein-Montnor moet beslissen of het al jaren slepende proces doorgaat of niet. Ze zou dit op 30 november al doen, maar vanwege ziekte van een van de rechters ging die zitting niet door. Desi Bouterse en 22 anderen staan terecht voor hun mogelijke betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982.

UWV presenteert prognose voor arbeidsmarkt in 2017

De uitkeringsinstantie vertelt wat er naar verwachting gaat gebeuren met de werkgelegenheid, het aantal vacatures en het aantal WW-uitkeringen. Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek al dat de werkloosheid in 2016 flink is gedaald naar 5,4 procent van de beroepsbevolking. Het ging om de sterkste daling in tien jaar tijd.

Dag van kandidaatstelling Kamerverkiezingen

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.

En verder:

- Schaakt de Noorse kampioen Magnus Carlsen tegen 35 liefhebbers in het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis. Voor duizend euro kunnen schaakfanaten het opnemen tegen Carlsen. De opbrengst wordt gebruikt voor onderzoek naar aangeboren aangezichtsafwijkingen.

- Is het vanaf maandag verboden op Schiphol taxidiensten aan te bieden zonder specifieke vergunning. De gemeente Haarlemmermeer wil op deze manier taxironselaars weren.

Weer en verkeer

Het wordt een bewolkte en regenachtige dag. In het zuidoosten duurt het tot in de avond voordat het droog wordt, stelt het KNMI. Het wordt 4 tot 8 graden en er staat een zwakke tot matige wind.

De Verkeersinformatiedienst (VID) en de ANWB verwachten dat het 's ochtends druk zal zijn op de weg; de regen kan zorgen voor extra verkeershinder.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg