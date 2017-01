Federer-Nadal in finale Australian Open, kabinet bij herdenking holocaust

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Finale Australian Open

De oude rivalen Roger Federer en Rafael Nadal nemen het tegen elkaar op in de finale van de Australian Open. Het wordt de negende ontmoeting tussen de twee rivalen in een Grand Slam-finale. De laatste keer dat ze tegenover elkaar stonden in de eindstrijd van een Grand Slam was op Roland Garros in 2011. Toen won Nadal.

Tweede ronde voorverkiezingen Franse socialisten

In Frankrijk wordt de tweede ronde gehouden van de voorverkiezingen bij de socialisten. In de race zijn nog Benoît Hamon en voormalig minister-president Manuel Valls. De Franse oud-minister van Onderwijs Hamon won vorige week zondag verrassend de eerste ronde.

Kabinet bij herdenking holocaust

Premier Mark Rutte spreekt tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Namens het kabinet legt de minister-president, samen met vicepremier Lodewijk Asscher, een krans bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz.

Voetbal in binnen- en buitenland

In de Eredivisie komen zowel de nummers één als twee thuis in actie. Ajax speelt om half drie tegen ADO Den Haag. Feyenoord neemt het in de eigen Kuip op tegen NEC vanaf 16.45 uur. De Rotterdammers verdedigen een voorsprong van vijf punten.

In Spanje speelt Barcelona vanaf 12.00 uur uit bij Real Betis, Real Madrid neemt 's avonds op tegen Real Sociedad.

En verder

- Het verkeer op de A4 wordt rond 9.00 uur ter hoogte van Schiphol in beide richtingen enige tijd stilgelegd wegens het ruimen van twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze liggen vlak bij elkaar op een akkerland bij Rijsenhout en worden ter plekke tot ontploffing gebracht.

- In Luxemburg vindt het WK veldrijden plaats. De Nederlandse favoriet Mathieu van der Poel verwacht dat hij helemaal fit aan de start kan verschijnen. Hij kende de laatste weken lichte fysieke problemen en kende afgelopen weekend een "offday" bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.

Weer

Overdag is er af en toe ruimte voor de zon, maar vooral in het midden en noorden is er meer bewolking en kan er af en toe wat buiige regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond 6 graden. De zuidelijke wind is matig, langs de kust af en toe krachtig. (Bron: KNMI)

