Williams-zussen in finale Australian Open, Trump belt wereldleiders

Finale Australian Open bij de vrouwen

In de finale van de Australian Open staan Serena en Venus Williams om 9.30 uur (Nederlandse tijd) tegenover elkaar. De zussen stonden veertien jaar geleden ook tegenover elkaar in de finale van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Bij winst in de eindstrijd neemt Serena Williams de nummer één-positie op de wereldranglijst weer over van Angelique Kerber.

Trump belt met wereldleiders

De nieuwe perschef van het Witte Huis, Sean Spicer, zegt dat Trump zal spreken met de leiders van Frankrijk, Duitsland en Rusland. Vooral het gesprek met Poetin is interessant; veel is onduidelijk over de koers die Trump gaat varen als het Rusland betreft. Trump heeft in de verkiezingscampagne herhaaldelijk benadrukt de banden met Rusland aan te willen halen.

Chinees nieuwjaar

Het Chinees nieuwjaar is de belangrijkste dag op de Chinese kalender en wordt wereldwijd gevierd. Op deze dag komen Chinezen met de hele familie samen en staan rituelen met eten, offers bij tempels en de kleur rood centraal. 2017 is het Jaar van de Haan.

In 2017 vinden de officiële feestelijkheden voor het Chinees nieuwjaar opnieuw op de Dam en rond de Nieuwmarkt plaats. Ook in Den Haag wordt feest gevierd: op traditionele wijze worden de Chinese draken en leeuwen gewekt gepaard met vuurwerk. Vervolgens gaat de optocht begeleid door muziek door het centrum van Den Haag.

Voetbal in binnen- en buitenland

In de Eredivisie staan drie duels op het programma. PSV - de nummer drie van de ranglijst - speelt uit bij Heracles Almelo, dat elfde staat. Hekkensluiter Roda JC scoorde pas acht keer in de eerste negentien duels. Thuis tegen Excelsior hopen de Limburgers daar verandeding in te brengen. Go Ahead is sinds vorig weekend van de laatste plaats af en neemt het thuis op tegen FC Utrecht.

In de Britse Premier League komen Liverpool, Chelsea, Tottenham en Manchester City in actie.

En verder

- Roept de Vogelbescherming mensen op zaterdag en zondag gedurende een half uur vogels in de tuin of op het balkon te tellen voor de Nationale Tuinvogeltelling.

- Bezoekt premier Theresa May de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan.

- Trapt de PvdA rond 13.00 uur de verkiezingscampagne af. Van 13.15 - 14.00 uur gaan de PvdA-leden en -vrijwilligers in gesprek met de bewoners van de Utrechtse Kanaalstraat.

Weer

Gedurende de dag neemt de bevolking van het westen uit toe, meldt het KNMI. Vooral 's avonds is er kans op lichte regen of motregen. Het wordt 6 tot 9 graden en er staat een matige wind.

