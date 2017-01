Theresa May bezoekt Trump, voetbal in de Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Theresa May praat met Donald Trump

De Britse premier bezoekt de nieuwe Amerikaanse president op het Witte Huis. Ze is de eerste wereldleider die in Washington D.C. met Trump praat. May zal met Trump, een voorstander van de Brexit, spreken over een nieuwe handelsovereenkomst tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk, over de rol van de NAVO en over immigratie. Bovenal zullen de twee de warme band tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk onderstrepen.

Voetbal in de Eredivisie

Om 20.00 uur spelen Willem II (de nummer 12) en Sparta (de nummer 13) het eerste duel van de twintigste speelronde in de Eredvisie. Beide clubs wisten sinds de winterstop nog niet te winnen. In de Jupiler League staan acht duels op het programma, waaronder koploper VVV tegen FC Oss.

Gesprekken tussen Rusland en oppositie Syrië

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, praat in Moskou met vertegenwoordigers van de Syrische oppositie. Besprekingen in de Kazachstaanse hoofdstad Astana leidden deze week niet tot een doorbraak in het conflict. De rebellen en Assad staan lijnrecht tegenover elkaar.

Commissie licht onderzoek naar Belastingdienst toe

De Commissie onderzoek Belastingdienst licht om 15.30 uur in Den Haag haar onderzoek toe. Oud-topambtenaar Hans Borstlap en voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Tjibbe Joustra werden door de minister van Financiën gevraagd onderzoek te doen naar problemen rond de vertrekregeling voor medewerkers van de Belastingdienst. De commissie heeft de procedures voor besluitvorming bij de fiscus onderzocht.

Weer

De dag begint met wat wolkenvelden en af en toe zon, maar later op de dag is er steeds meer bewolking. Het lijkt droog te blijven, stelt het KNMI. Het wordt minder koud; in het zuidoosten lokaal 9 graden.

