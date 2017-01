Dit is wat we weten over de aanslag op de nachtclub in Istanbul

De aanval vond plaats rond 1.15 uur (lokale tijd).

Zeker één schutter schoot rond 1.15 uur (lokale tijd) een politieagent, die de club bewaakte, dood, voordat hij de club binnenging. De schutter was volgens getuigen verkleed als kerstman.

De aanslag had plaats in de Reina nachtclub, een populaire uitgaansgelegenheid onder toeristen. De Reina Club ligt in de wijk Ortakoy, naast de Bosporus. Sommige bezoekers sprongen in het water om te ontkomen aan de kogels.

Tot nu toe vielen zeker 39 doden.

Toen de schutter op willekeurige mensen schoot waren zo'n vijfhonderd a zeshonderd mensen aanwezig. Er vielen volgens de gouverneur van Istanbul zeker 39 doden en 69 gewonden. Onder hen zeker zestien buitenlandse slachtoffers.

De politie zoekt nog naar de schutter of schutters.

Het is onduidelijk wat er met de schutter is gebeurd, of hij is ontkomen en of hij alleen handelde. De minister van Binnenlandse Zaken zei zondagochtend (lokale tijd) dat nog wordt gezocht naar één schutter. Ooggetuigen melden aan Turkse media dat er meerdere schutters waren.

De gouverneur van Istanbul bestempelt de daad als een terroristische aanslag.

De club had al extra veiligheidsmaatregelen genomen.

De eigenaar van de nachtclub zegt tegen de Turkse krant Hurriyet dat er al extra veiligheidsmaatregelen waren genomen, nadat Amerikaanse inlichtingendiensten hem hadden gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag.

In 2016 was Turkije meerdere keren doelwit van terroristische aanslagen. Zo'n 17.000 agenten waren tijdens de jaarwisseling op de been om de verschillende activiteiten te beveiligen.