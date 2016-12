Profiel George Michael: Succesvol popartiest met bewogen privéleven

George Michael werd op 25 juni 1963 geboren in Londen als Georgios Kyriacos Panagiotou, zoon van een Grieks-Cypriotische restauranthouder. Hij overleed, ironisch genoeg, op Eerste Kerstdag, op het moment dat zijn wereldberoemde kerstnummer Last Christmas overal op de radio te horen was.

Al op jonge leeftijd was Michael geïnteresseerd in het maken van muziek, en dat deed hij dan ook als lid van de ska-band The Executive. Op zijn achttiende richtte hij samen met jeugdvriend Andrew Ridgeley de popgroep Wham! op. Het betekende de eerste successen voor Michael. Met het album Fantastic bereikte hij de hitlijsten, maar met de albums Make it big en The Final haalde hij de eerste plaats. Wham! groeide uit tot een van de grootste popduo's van de jaren tachtig.

Hoewel Wham! slechts vijf jaar stand wist te houden, heeft de groep een onuitwisbare indruk achtergelaten in de popmuziek: I'm Your Man, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom en Club Tropicana zijn slechts enkele nummers die nog altijd veel op de radio te horen zijn. En ieder jaar tijdens Kerst is Wham!'s Last Christmas niet te missen. Ook op Do They Know It's Christmas? van de gelegenheidsgroep Band Aid zingt Michael mee.

Solocarrière

Maar Michael wilde meer, een volwassener imago, af van het zijn van enkel een tieneridool. Daarom werkte hij al tijdens zijn periode bij Wham! aan een solocarrière. Het indrukwekkende Careless Whisper was het debuut van de zanger. Het liedje schreef hij samen met Ridgeley, nog voordat Wham! bestond. In meerdere landen, waaronder Nederland, behaalde het nummer de eerste plaats. Het gaat over een man die vreemd gaat. Hoewel lang de geruchten gingen dat het autobiografisch was, ontkende Michael dit. Hij bekende dat hij de tekst helemaal niet zo goed vond.

Zijn debuutalbum was Faith, met daarop de hitsingles Faith en Father Figure. Ook I Want Your Sex, stond op de plaat, een nummer dat destijds suggestief werd gevonden door radiozenders. Michael schuwde op zijn album controversiële onderwerpen niet; ook de liedjes Monkey, over drugsgebruik, en Look At Your Hands over huiselijk geweld, zorgden voor wisselende reacties. Voor Faith ontving hij vele onderscheidingen.

Na het succes van Faith volgden nog enkele albums en samenwerkingen met Elton John en Mary J. Blige. In 1999 bracht hij de plaat Songs From The Last Century uit, met alleen maar covers. In 2004 bracht hij voor het eerst weer origineel materiaal uit. Het liedje Shoot The Dog was een echt protestlied te noemen, tegen het beleid van Tony Blair en George W. Bush over de Irak-oorlog.

Zijn laatste single bracht hij uit in 2014. Michael had plannen om in 2017 opnieuw met een album te komen.

Bewogen privéleven

Maar Michael kende niet alleen maar successen. Heel zijn carrière kwam hij geregeld in het nieuws vanwege drugs, arrestaties en rechtszaken. Ook zijn late 'coming out' als homoseksueel leidde tot veel reacties nadat hij jarenlang had gewerkt aan het imago van een heteromacho. Toen hij in april 1998 werd betrapt op onzedelijk gedrag in een openbaar toilet, kwam hij uit de kast en schreef daar de hit Outside over. Voor het incident op het toilet moest Michael uiteindelijk een boete betalen.

Even later werd bekend dat zijn 'geheime' liefde Anselmo Feleppa enkele jaren eerder was overleden aan de gevolgen van aids. Een krant publiceerde foto's van de zanger, terwijl die kennelijk juist seks had gehad met een man in de bosjes. Muzikaal was het in die tijd stil rond Michael, en zo waren er meer van die periodes. Door deze gebeurtenissen kreeg Michael last van depressies.

Dieptepunt

Het jaar 2006 was wat dat betreft een dieptepunt voor Michel; hij werd gearresteerd voor drugsgebruik, veroorzaakte een ongeluk toen hij dronken achter het stuur zat en werd bewusteloos gevonden in zijn auto.

Michael was bovendien nooit bang om nieuwe muzikale paden in te slaan en te experimenteren. Na Wham! had hij het wel gehad met gillende tienermeisjes en zo duurde Jesus To a Child (1994) zeven minuten, niet handig voor de radio. Evengoed werd dat nummer opnieuw een grote hit, en niet alleen in Groot-Brittannië.

Najaar 2011 startte George Michael de Symphonica Tour die hem naar vijftien landen moest brengen. In oktober stond hij in Ahoy in Rotterdam. Half november kwam de aankondiging dat de tour moest worden afgebroken, omdat de ster een zware longontsteking had opgelopen.

Beluister zijn bekendste nummers in deze playlist.