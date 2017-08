Reconstructie: Gebeurtenissen dreiging Rotterdam van uur tot uur

De politie krijgt woensdag aan het einde van de middag een tip van de Spaanse politie over een mogelijke dreiging bij het concert van Allah-Las. De tip is dusdanig serieus dat enkele momenten later wordt overgegaan tot het annuleren van het concert en het ontruimen van het poppodium.

Concertorganisator Rotown krijgt rond 18.45 uur te horen dat het optreden van de band niet door kan gaan vanwege een "terreurdreiging". Het is dan nog rustig rond de Maassilo, bezoekers waren nog onderweg naar het concert dat om 20.30 uur zou beginnen. Alleen de band en de medewerkers zijn binnen. Wat volgt is een "rustige ontruiming", zo verklaart directeur Minke Weeda van Rotown.

Wat er precies aan de hand is, blijft dan nog even onduidelijk. Rotown en de Maassilo melden op Twitter dat er sprake is van een terroristische dreiging. Politie Rotterdam houdt zich nog stil.

Naast agenten met kogelwerende vesten gaan ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) naar de plek van de dreiging. Het blijft vooralsnog rustig bij de Maassilo. Alleen het gebied rondom het poppodium wordt afgezet. Straten zijn nog gewoon open voor verkeer.

De deuren van het poppodium zouden om 19.30 uur opengaan. Omdat ruim van te voren werd besloten het concert te annuleren zijn sommige fans alweer op weg naar huis. Een paar nietsvermoedende concertgangers die nog arriveren reageren verbaasd als ze horen dat het concert is afgelast.

De band verlaat de Maassilo pas rond 20.45 uur, twee uur nadat de politie opdracht had gegeven voor de ontruiming; er moest nog een veilige plek worden gevonden voor de bandleden. Onder politiebegeleiding vertrekken ze naar een geheime locatie. De bandleden reageerden volgens Weeda "redelijk laconiek''. "Ze balen wel ontzettend, ze hadden zin in het optreden.''

Om 21.30 uur komt de politie met een eerste verklaring: het gaat inderdaad om een terroristische dreiging. Over de informatie die aan de basis lag van het besluit om het optreden te annuleren zegt de politie alleen dat die ''dermate serieus'' was dat dit besluit is genomen. De situatie is dan onder controle, meldt de politie.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb geeft om 21.45 uur een persconferentie. Hij vertelt dat de politie een Spaans busje met daarin gasflessen heeft gestopt in de buurt van de Maassilo. Medewerkers van de EODD die al paraat waren bij de Maassilo, onderzoeken het busje vervolgens.

Bij de Maassilo is het rond middernacht weer geheel rustig: de politie meldt dat alle hulpverleners vertrekken.

In de nacht van woensdag op donderdag vallen agenten om 2.00 uur de woning van een 22-jarige man in Brabant binnen. De man wordt woensdagnacht verhoord, en de politie doorzoekt zijn huis. Ondertussen is het onderzoek naar een mogelijk verband tussen man in het Spaanse busje en de terreurdreiging nog bezig.

De politie maakt donderdagochtend rond 8.45 uur bekend dat een 22-jarige man uit Brabant is opgepakt. De politie meldt niets over de plaats van de aanhouding, noch over de achtergrond van de man.

Even later, rond 9.00 uur, blijkt dat de man in het Spaanse busje niets te maken had met de dreiging. De man is monteur en had de gasflessen nodig voor zijn werk. Hij viel op door zijn rijstijl, maakt de politie bekend. Dat bleek achteraf waarschijnlijk te maken te hebben met het feit dat hij te veel gedronken had.

Met de aanhouding van de man in Brabant lijkt het verhaal vooralsnog met een sisser af te lopen. De dreiging is voorbij, meldt Aboutaleb rond 13.15 uur op donderdagmiddag. Stef Blok, minister van Veiligheid en Justitie, bevestigt dat de arrestant verantwoordelijk is voor de dreiging. "We willen van deze meneer weten waarom hij het bericht naar buiten heeft gebracht waarop wij het concert in de Maassilo moesten afgelasten. Daarover wordt hij op dit moment aan de tand gevoeld", zegt minister Blok, die tevens spreekt van een "idiote actie".

Of het gaat om een geradicaliseerde man of om een uit de hand gelopen grap, moet nog blijken.

Aboutaleb zegt dat hij het concert van Allah-Las graag alsnog op een ander moment wil laten doorgaan. De ongeveer achthonderd tot negenhonderd kopers van de kaartjes krijgen hun geld terug.

"Het is een strop want alles was in gereedheid gebracht, maar dit is beter dan dat er iets ergs gebeurt'', zegt de directeur van de Maassilo. Ook wat hem betreft komt Allah-Las terug voor een concert.