Achtergrond: De opmerkelijkste momenten uit de carrière van Giel Beelen

1. Beelen laat zich op de radio oraal bevredigen door een prostituee.

Tijdens zijn KRO-nachtprogramma Beelen voor je Bek op 3FM belt Beelen een prostituee. "Ik zou graag op de radio gepijpt willen worden", zegt hij in dit telefoongesprek op de radio, waarop de vrouw wordt uitgenodigd. Bij aankomst in de studio houdt Beelen een kort praatje met de betreffende prostituee. "Ik heb nog speciaal gedoucht, ik denk, het moet toch een beetje fris zijn allemaal", zo was te horen. De prostituee bevredigt Beelen vervolgens oraal, hetgeen integraal te horen is op de radio.

2. Beelen bespreekt en gebruikt drugs op de radio tijdens de Dopeshow.

Zelf zegt Beelen met "warme gevoelens" terug te denken aan dit radioprogramma, zo tekende het het blad HP/De Tijd op. Tijdens de Dopeshow werd er altijd één soort drugs besproken, waarna Beelen er voor koos om de drugs wel of niet live op zender te gebruiken. "Als ik dat dan deed, dan was ik het tweede en derde uur onder invloed. Meestal had ik dan de grootste lol en vaak begreep ik niet meer hoe de knopjes werkten." Beelen noemde het dan ook "eerlijke" radio.

3. Mein Kampf is volgens Beelen "het meest indrukwekkende boek" dat hij kent.

De radiomaker deed deze uitspraak in een interview in de Mikro Gids in januari 2001. Beelen maakte in deze periode het middagprogramma Giel hier op de radio voor de KRO. Zijn werkgever was niet blij met zijn uitspraken. De dj stelde echter dat het in zijn ogen interessant was om het werk van een geestelijk gestoorde te lezen. De KRO kon Beelen hierin niet volgen en besloot vervolgens om het contract met Beelen te verbreken.

4. Beelen vraagt zijn luisteraars om 'poederbrieven' naar de KRO te sturen.

Na zijn ontslag bij de KRO start Beelen bij de VARA. Ook daar was zijn dienstverband van korte duur. Na de hype rondom poederbrieven na de aanslagen van 11 september 2001 doet Beelen een oproep op de radio. Hij vraagt de luisteraars om een brief met meel naar de KRO te sturen. Die oproep valt verkeer bij de VARA en opnieuw wordt zijn arbeidsovereenkomst verbroken.

5. Beelen doet een poging om het wereldrecord radiomaken te verbeteren.

Tijdens het tienjarig bestaan van het ochtendprogramma Giel! op NPO 3FM doet Beelen een poging om het record nonstop radiomaken te verbeteren. De uitzending is te horen van 12 tot en met 20 mei 2014. De Haarlemmer komt uiteindelijk tot 198 uur en 10 seconden radiomaken en behaalt daarmee het Guiness World Record. Het record is nog altijd in zijn handen.

6. Beelen maakt een 'apengrap' ten koste van Sylvana Simons.

In een uitzending in oktober 2016 laat Beelen apengeluiden horen. De dj koppelt deze geluiden vervolgens aan Sylvana Simons. "Rustig Sylvana", is te horen in zijn programma.

De dj stelde dat hij wilde "inhaken op de rel met Johan Derksen", die in een uitzending van het tv-programma Voetbal International zei dat Simons "zo trots als een aapje was", omdat RTL stopt met het vertonen van Zwarte Piet. Simons noemde Zwarte Piet namelijk een "racistische karikatuur" en vindt dat het karakter niet meer kan worden getoond.

Beelen liet na afloop weten zijn woorden te betreuren en stelde zelfs veel respect te hebben voor Simons. "Wat zij allemaal wel niet heeft te verduren. En dan ga ik daar ook nog eens overheen. Ik zei het in een 'split second', maar het was smakeloos", zo gaf Beelen toe.