Achtergrond: Dit weten we over de vermissing van Joey Hoffman

Hoffman werd op 8 juli voor het laatst gezien.

Op die dag was de man in het Zuid-Turkse Silifke in het gezelschap het echtpaar Björn en Derya Breukers dat eveneens uit Haaksbergen komt. Hij was samen met het stel naar Turkije gereisd om te helpen bij de bouw van een huis. Ze reden op 30 juni in een busje van Haaksbergen naar Silifke in de provincie Mersin. Hoffman besloot later om de twee te verlaten en zou op 8 juli terugvliegen naar Nederland.

De Turkse politie heeft een zoekactie opgezet.

Eerdere zoekacties naar Hoffman hebben nog niets opgeleverd. Eerst werd er gezocht in de bergen rond Silifke, nu neemt de politie een groter gebied rond het plaatsje Narliyuku onder de loep. De politie is sinds 28 juli op zoek naar Hoffman, nadat zijn broer in de omgeving flyers ging verspreiden. De onderzoeksleider wijt het late ingrijpen aan het vertraagd binnenkomen van informatie bij zijn korps. Gegevens rond de vermissing werden via Nederland, Interpol en Ankara naar Silifke gestuurd.

Er wordt rekening gehouden met een misdrijf.

Bij de zoektocht wordt gebruik gemaakt van onder meer drones en zoekhonden. Daarbij zijn ook vrijwillige teams uit Nederland betrokken. ''We hopen dat Joey nog in leven is", aldus de onderzoeksleider. Maar hij stelt ook dat de politie realistisch is. "Hij is al een lange tijd vermist." Daarom houdt de politie rekening met een misdrijf.

Het echtpaar heeft geen aangifte gedaan van de vermissing.

Reisgenoten Björn en Derya Breukers hebben de vermissing van hun plaatsgenoot niet gemeld bij de lokale autoriteiten. Ze verklaarden pas later van familie te hebben gehoord dat Hoffman na zijn vertrek niet was teruggekeerd in Nederland. Het stel mag Turkije voorlopig niet verlaten en moet zich geregeld melden.

Na de vermissing van Hoffman belandde Björn Breukers nog in het ziekenhuis van Silifke met ernstige verwondingen. Het is niet duidelijk hoe hij die heeft opgelopen. Daarna is het stel ook even vermist geweest, maar enkele dagen doken zij weer op.