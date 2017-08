Achtergrond: Wat we tot nu toe weten over de besmette eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een waarschuwing afgegeven voor een bepaalde groep eieren.

De waakhond geeft het advies eieren die voorzien zijn van 27 bedrijfscodes niet te eten. Het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin is zo hoog dat consumptie een acuut gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid.

De code staat op het ei gestempeld. De eieren zijn teruggehaald uit de schappen en eieren die bedrijven nog op voorraad hadden, worden vernietigd. NVWA geeft niet vaak een waarschuwing aan consumenten, maar besloot hier toe "omdat iedere Nederlander eieren in huis heeft".

Het is niet duidelijk om hoeveel eieren het exact gaat.

De NWVA onderzoekt momenteel de eieren van zo'n tweehonderd bedrijven. De resultaten van dit onderzoek moeten komend weekend worden gepresenteerd. Dan zal pas duidelijk zijn hoe groot de groep eieren is die een te hoog fipronil-gehalte heeft en in welke regio's deze vooral verkocht zijn.

Het is wel duidelijk dat de eieren in Nederland zijn verkocht. Een volgende stap is om na te gaan of er besmette eieren gebruikt zijn voor andere producten, zoals mayonaise, pasta of chocolade.

In Nederland worden per jaar zo'n tien miljard eieren geproduceerd. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE), dat vier jaar geleden werd opgeheven, meldde in 2012 dat met 10,6 miljard eieren een nieuw productierecord was bereikt. Dit aantal zakte in de jaren daarna terug naar 10 miljard, onder meer doordat eieren van legkippen in traditionele kooien werden verboden.

Het is mogelijk dat consumenten nog besmette eieren in de koelkast hebben staan.

De eieren zijn vorige week uit de handel gehaald. Maar de wettelijke houdbaarheidsdatum van eieren nadat zij zijn gelegd, is 28 dagen. De kans is dus aanwezig dat consumenten nog besmette eieren op voorraad hebben.

Albert Heijn heeft uit voorzorg veertien soorten eieren uit de schappen gehaald.

Fipronil kan, mits de eieren in grote hoeveelheden en voor langere tijd worden gegeten, schadelijk zijn voor de gezondheid.

De Europese wetgeving staat toe dat het fipronil-gehalte in eieren 0,005 milligram per kilo is. Het gehalte in de groep besmette eieren ligt meer dan twee maal zo hoog.

Fipronil is 'matig toxisch' en kan, in grote hoeveelheden, schade aanbrengen aan lever, nier of schildklier. Een woordvoerder van NVWA beklemtoont dat er pas risico optreedt als "gedurende flink langere tijd meerdere eieren per dag worden geconsumeerd". Kinderen lopen sneller een risico, omdat zij lichter van gewicht zijn en vaak ontvankelijker voor schadelijke stoffen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt echter dat het wel meevalt met de gezondheidsrisico's. Dat is de inschatting van twee toxilogen. Over mogelijke gevolgen die op langere termijn optreden door het eten van de besmette eieren is volgens hen nu nog niets met zekerheid te zeggen.

Pluimveebedrijven wijzen naar het bedrijf ChickFriend uit Barneveld, dat bloedluis in kippenstallen bestrijdt.

ChickFriend, dat zelf nog niet heeft gereageerd, zou volgens diverse pluimveebedrijven de oorzaak zijn van de problemen. Het is onduidelijk hoe lang het bedrijf al materialen met teveel fipronil zou hebben gebruikt. Hier doet justitie ook onderzoek naar.

De Volkskrant meldt woensdag dat ChickFriend mogelijk in juni 2016 al middelen met teveel fipronil zou hebben gebruikt in Nederlandse kippenstallen. Mocht dit het geval zijn, dan zijn die eieren inmiddels niet meer op de markt. Onderzoek hiernaar heeft voor NVWA ook geen prioriteit, laat een woordvoerder woensdag weten.

De kippen zouden besmet zijn bij het ontluizen van de stallen.

ChickFriend zou volgens LTO Nederland illegale middelen hebben gebruikt waar te veel fipronil in zat, meldt de NOS. Het bedrijf claimde luizen te bestrijden met behulp van etherische oliën, zoals menthol en eucalyptus. Maar vermoedelijk was aan dit mengsel fipronil toegevoegd.

De stof blijft dan aanwezig in een kippenstal en blijft de kippen en de eieren besmetten zolang de stal niet grondig wordt gereinigd.

De pluimveesector gaat grote schade lijden door de zaak.

De financiële strop voor de tweehonderd 'verdachte' bedrijven loopt naar verwachting al in de tonnen. Zij moeten eieren weggooien, stallen schoonmaken en wellicht zelfs kippen ruimen.

Maar de schade kan nog groter worden na de waarschuwing die NVWA dinsdagavond afgaf om tot het weekeinde beter helemaal geen eieren meer te eten. "Deze uitspraak is onnodig en zeer schadelijk voor de sector", aldus LTO Nederland. De organisatie wil dat NVWA de uitspraak rectificeert.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat het geval onder bedrijfsrisico valt en dat bedrijven niet op overheidssteun kunnen rekenen.

NVWA krijgt veel kritiek naar aanleiding van de besmette eieren.

Pieter van Vollenhoven vindt dat de NVWA faalt in het toezicht op ons eten. Het eierschandaal zou eens te meer aantonen dat de NVWA "er een potje van maakt", aldus Van Vollenhoven.

"Bij bedrijven staat het economisch belang al snel voorop. De NVWA zou moeten opkomen voor het publieke belang, de voedselveiligheid. Helaas is de inspectie in de praktijk geen voedselwaakhond, maar een verlengstuk van het economisch beleid.''