Achtergrond: Bouman, omstreden eerste Korpschef van de Nationale Politie

Bouman sloot zich op zeventienjarige leeftijd aan bij de politie, waar hij het vak op de straten van Rotterdam leerde. Tien jaar later stapte hij over naar het Openbaar Ministerie en werd in 1998 hoofdofficier van justitie.

Toch kon hij het politiewerk niet loslaten. In 2003 keerde hij terug, dit keer als Korpschef van de regio Haaglanden. Vier jaar later stond hij aan het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (AIVD).

In 2013 mocht hij de reorganisatie van de politie leiden. Aan hem de taak om van alle 26 korpsen een nationaal korps te smeden: de Nationale Politie. De operatie duurt echter twee keer zo lang en valt twee keer duurder uit. Huidig korpschef Erik Akerboom zegt daarover: "Hij heeft met enorm veel energie en collegialiteit, ook met veel strijd en tegenwind, de Nationale Politie neergezet. Daar verdient hij veel respect voor."

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie zegt dat de loopbaan van Bouman ''altijd in het teken heeft gestaan van veiligheid en rechtvaardigheid'', stelt Blok. Daarvoor verdiende hij ''steeds groot respect''.

Albert Springer van de Nederlandse Politiebond noemt Bouman "altijd recht voor zijn raap''. ''Hoewel we als vakbond kritisch waren en ook wel eens lijnrecht tegenover elkaar stonden, was Bouman altijd duidelijk in zijn keuzes. Dat heb ik in hem gewaardeerd.''

Niet vlekkeloos

Bouman was weliswaar de eerste Korpschef van de Nationale Politie, maar zat zijn termijn niet uit. In 2016 stapte hij op, drie jaar eerder dan zijn contract zou eindigen. De reorganisatie verliep verre van vlekkeloos.

Bij zijn aftreden schreef Bouman dat de reorganisatie van de politie vorderde. Wat volgde was een kwestie van het "aflakken van de kozijnen en de plinten" en daar had hij een hekel aan.

Corruptie

Zijn opvolger Akerboom maakte na de reorganisatie schoon schip waarna Bouman gelinkt werd aan een corruptieaffaire bij de Nationale Politie. Uit intern onderzoek bij de politie bleek dat de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie met geld heeft gesmeten.

Grote delen van het budget van de ondernemingsraad werden onrechtmatig en ondoelmatig besteed en aanzienlijke geldbedragen (tienduizenden euro's) zijn verspild. Ook ontbrak een goed toezicht. Het ging onder meer om diners, feesten, partijen, overnachtingen met champagneontbijt en inhuur van imagocoaches.

Onderzoek

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelde in november 2016 een commissie aan onder leiding van oud-topambtenaar Maarten Ruys. Die onderzocht of Bouman een oogje dichtkneep bij de hoge uitgaven van de COR, in ruil voor steun bij de moeizame reorganisatie van de Nationale Politie.

In maart van dit jaar besloot Bouman niet meer mee te werken met de onderzoekers, omdat hij de commissie bevooroordeeld vond.

De uitkomsten van dat onderzoek zouden 27 juni bekend worden gemaakt, maar werden uitgesteld omdat Bouman op vakantie in de Verenigde Staten werd getroffen door een hartaanval. Minister Blok wil voor de bevindingen een gepast moment afwachten.