Achtergrond: Waarom zijn de verkiezingen in Venezuela zo omstreden?

De instabiliteit in Venezuela is het gevolg van een economische en humanitaire crisis.

Het Zuid-Amerikaanse land is rijk aan olie en de Venezolaanse economie is grotendeels afhankelijk van de olie-export. Toen de olieprijzen wereldwijd daalden, werd Venezuela hard getroffen. De situatie werd verergerd door het beleid van de regering van de links-populistische president Nicolás Maduro. Het land werd in een economische recessie gestort. Maduro wijt de problemen aan een internationale samenzwering onder leiding van de Verenigde Staten.

Door de torenhoge inflatie, de hoogste ter wereld, zijn dagelijkse benodigdheden voor veel Venezolanen onbetaalbaar geworden. Burgers staan uren in de rij voor winkels met grotendeels lege schappen. Er heerst veel angst voor voedsel- en geneesmiddelenschaarste; inmiddels sterven er Venezolanen aan honger. Honderdduizenden mensen zijn al gevlucht naar buurlanden, zoals Colombia en Caribisch Nederland.

President Maduro wil het politieke stelsel veranderen om de problemen het hoofd te bieden.

Hij wil dat uit circa 5.500 overwegend regeringstrouwe kandidaten een raad van 545 kandidaten wordt gekozen. Zij moeten zich gaan buigen over het herschrijven van de grondwet. Deskundigen constateren dat in de voorgenomen samenstelling van de raad, plattelandsgebieden onevenredig veel inspraak krijgen. De Verenigde Democratische Partij (PSUV) van Maduro geniet daar nog enige steun. Daarnaast kunnen de kiezers niet voor of tegen de komst van de raad stemmen: er kan alleen gekozen worden voor overwegend regeringsgetrouwe kandidaten.

De verkiezingen verliepen zondag onrustig.

In de kieslokalen bleef het opvallend rustig. Volgens de officiële cijfers van de kiesraad was het opkomstpercentage 41,5 procent (8,1 miljoen van de bijna 20 miljoen stemgerechtigde Venezolanen). De oppositie schat dat maar zo'n 2,5 miljoen kiezers kwamen opdagen.

Bij botsingen tussen demonstranten van de oppositie en de veiligheidsdiensten kwamen volgens de autoriteiten tien mensen om het leven. De oppositie spreekt van zeker zestien dodelijke slachtoffers. Betogers gebruikten geïmproviseerde vuurwapens en bommen, terwijl de politie regelmatig met scherp schoot.

De oppositie vreest dat Maduro probeert een dictatuur te vestigen.

Volgend jaar worden er presidentsverkiezingen gehouden. De populariteit van Maduro schommelt al maanden rond de 20 procent, wat niet veel goeds belooft voor zijn mogelijke herverkiezing. Het wijzigen van de grondwet kan hem in staat stellen de verkiezingen uit te stellen of helemaal af te blazen.

Daarvoor kan Maduro niet terugvallen op het Nationale Parlement. Sinds januari 2016 wordt dat gedomineerd door een oppositiemeerderheid. In april 2017 nam het Venezolaanse Hooggerechtshof, dat voornamelijk bestaat uit bondgenoten van de president, de wetgevende macht af van het parlement en werd de juridische immuniteit van de parlementsleden opgeschort.

Dat leidde tot massademonstraties, waarbij tot nu toe zeker 124 mensen om het leven zijn gekomen.

De demonstraties gingen door nadat het Hooggerechtshof het besluit terugdraaide. Veel van de demonstranten zijn jongeren uit de middenklasse: de armere Venezolanen hebben het te druk met hun pogingen het hoofd boven water te houden. Het komt regelmatig tot harde botsingen met de autoriteiten. Betogers gooien met stenen en brandbommen, de politie gebruikt rubberkogels, traangas en waterkanonnen.

Critici van de president zien de grondwettelijke vergadering als een nieuwe poging om het parlement blijvend buitenspel te zetten. Ze eisen dat Maduro aftreedt en hebben aangekondigd te zullen blijven demonstreren.

Ook internationaal kunnen de verkiezingen op weinig steun rekenen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan dertien hooggeplaatste politici van de PSUV en verdere maatregelen aangekondigd. Buurland Colombia heeft aangekondigd de uitkomst niet te zullen erkennen.