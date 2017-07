Dit is wat we weten over de situatie bij de Tempelberg in Jeruzalem

Een aanslag bij de Tempelberg is de aanleiding voor het conflict.

Twee Israëlische agenten zijn omgekomen bij de aanval op 14 juli door drie Israëlische Arabieren. Nog een Israëlische agent raakte gewond. De drie daders renden vervolgens in de richting van de islamitische gedenkplaats de Rotskoepel, maar werden achterhaald en doodgeschoten door de politie.

Israël hanteerde na de aanval extra strenge veiligheidsmaatregelen.

Nadat de Tempelberg enige tijd gesloten was, is de heilige plaats weer geopend met extra sterke veiligheidsmaatregelen. Israël plaatste metaaldetectoren bij de ingang en verbood mannen onder de vijftig jaar het vrijdaggebed bij te wonen in de Oude Stad. De metaaldetectoren zijn dinsdag weer verwijderd door Israël. Ze worden nog vervangen door andere "geavanceerde en minder opdringerige technische middelen". De Palestijnen hadden wegens het geschil besloten alle contacten met Israël op te schorten totdat de strengste veiligheidsmaatregelen waren teruggedraaid.

Rellen en onrust na de aanval zorgden voor een van de bloedigste taferelen in jaren.

Bij demonstraties zijn een onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Er werd onder meer gegooid met stenen en molotovcocktails.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is bijeengekomen om te praten over de situatie.

Zweden, Egypte en Frankrijk hebben volgens diplomaten om spoedberaad gevraagd. "We moeten dringend bespreken hoe we de roep om de-escalatie in Jeruzalem kunnen steunen", zei de Zweedse VN-ambassadeur Carl Skau zaterdag.

Israël controleert de toegang tot de Tempelberg.

Toegang tot het gebied wordt sinds 1967 gecontroleerd door Israël. De Tempelberg wordt door joden Har ha-Bayit en door moslims Haram al-Sharif genoemd. De plaats is voor christenen, joden en moslims een belangrijke plaats.