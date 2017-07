Dit is wat we weten over de politicus Gerrit Schotte

Gerrit Schotte was van 2010 tot 2012 minister-president van Curaçao.

Hij was daarmee de eerste minister-president van het eiland sinds de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 werden ontmanteld. Na de verkiezingen vormde zijn partij Movementu Futuro Korsou (MFK) het kabinet met de partijen Pueblo Soberano en Partido MAN. In 2012 zegden twee Statenleden van de coalitie hun vertrouwen in de regering op vanwege de niet sluitende begroting. Schotte bood kort daarop zijn ontslag aan.

Schotte wordt verdacht van witwassen, ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft hij van de Italiaanse casinobaas Francesco Corallo geld ontvangen om zijn verkiezingscampagne te kunnen financieren. Corallo zou in ruil hiervoor vergaande politieke invloed krijgen en een bepalende rol bij de vorming van de partij van Schotte en de grootste oppositiepartij van het eiland, de MFK. Corallo had zelfs een stem bij het benoemen van ministers en bij de benoeming van de commissaris van de Centrale Bank.

Schotte werd hier in 2016 door de rechtbank voor verdoordeeld.

Hij kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd en hij mocht zich vijf jaar niet verkiesbaar stellen. De politicus ging tegen deze straf in hoger beroep en verklaarde eerder dit jaar onschuldig te zijn.

Ook Schottes echtgenote, Cicely van der Dijs, is veroordeeld.

Ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. Vorig jaar kreeg ze hiervoor negen maanden cel. Ook in hoger beroep werd door het OM weer negen maanden cel geëist.

Ondanks zijn veroordeling bleef Schotte het afgelopen jaar politiek actief.

In februari 2017 viel de regering van Hensley Koeiman na een termijn van zeven weken. Twee leden van Pueblo Soberano, de partij van de vermoorde politicus Helmin Wiels, zegden hun vertrouwen in de regering op nadat ze door Schotte waren losgeweekt.

Koeiman ontbond daarop het parlement en schreef nieuwe verkiezingen uit, gepland op 28 april 2017.

Dit was tegen het zere been van Schotte, die vond dat het de beurt was aan de oppositie om een nieuwe meerderheid te willen vormen. Dit zou voor hem de weg vrijmaken premier te worden. Aan de nieuwe verkiezingen kon hij vanwege zijn veroordeling niet meedoen.

Schotte en een meerderheid van het parlement eisten dat de verkiezingen werden opgeschort.

Met de motie die hierover in maart werd aangenomen werd van Nederland verwacht de verkiezingen te annuleren. Toen dit niets uitmaakte stapte de interim-regering onder leiding van Schotte naar het Europees Hof. Ook dit liep op niets uit en Curaçao kon op 28 april naar de stembus.

Achteraf noemde minister Ronald Plasterk het willen annuleren van de verkiezingen 'in feite een staatsgreep'.

Plasterk (demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties) kreeg vanuit Curaçao van de interim-regering de vraag niet mee te werken aan de verkiezingen. Het hoofd van het stembureau kreeg opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken van de interim-regering om niet mee te werken aan de verkiezingen, aldus Plasterk. "En toen ontstond er wel onduidelijkheid, want in feite - het is een groot woord - eigenlijk is dat een staatsgreep", zei Plasterk tegenover televisieprogramma WNL. Plasterk was uiteindelijk degene die de gouverneur van Curaçao de opdracht gaf de verkiezingen, zonder toestemming van de interim-regering, door te laten gaan.

Na de verkiezingen werd er een nieuwe regering gevormd zonder de MFK.

De winnende partij PAR heeft hier samen met Partido MAN en de nieuwe partij PIN van oud-premier Suzy Camelia-Römer een bereidwilligheidsverklaring voor getekend. Daarmee blijft de partij van Schotten definitief buiten de regering.