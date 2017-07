Wie is wie in het Ruslandonderzoek van de Verenigde Staten?

Donald Trump: De 45ste president van de Verenigde Staten sinds janauri 2017. Daarvoor was Trump (71) een zakenman uit New York en had hij onder meer belangen in internationale projectontwikkeling, investeringen en vastgoedontwikkeling. Hij kreeg bekendheid door zijn vele mediaoptredens en was de presentator van het televisieprogramma The Apprentice. Sinds 1996 is hij de eigenaar van de schoonheidswedstrijden Miss USA en Miss Universe. De president heeft tot dusver alle betrokkenheid bij de Russische inmenging ontkend. Er loopt een onderzoek naar Trump vanwege mogelijke obstructie van de rechtsgang.

Donald Trump Jr.: De oudste zoon van president Donald Trump. Trump Jr. (39) is een van de grootste verdedigers van zijn vader tijdens zijn verkiezingscampagne. Trump Jr. bleef na de inauguratie in New York en nam de leiding van diens multinational The Trump Organization over samen met zijn broer, Eric Trump. Trump Jr. heeft zelf bekend in juni 2016 een e-mailwisseling te hebben gehad over een onmoeting met de Russische advocaat Natalia Veselnitskaya. Zij zou belastende informatie bevatten over Hillary Clinton, destijds presidentskandidaat van de Verenigde Staten. Op 9 juni van datzelfde jaar komen Trump Jr. en de Russische bijeen.

Jared Kushner: De man van Ivanka en dus de schoonzoon van Donald Trump. Hij is investeerder en sinds de inauguratie een adviseur van de president. Kushner (36) speelde tijdens de verkiezingscampagne van zijn schoonvader een belangrijke rol op het gebied van online media. Van hem wordt vermoed dat hij, samen met voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn, contact heeft gehad met de Russische ambassadeur in de VS, Sergey Kislyak, voor het opzetten van een geheim communicatiekanaal met de Russen.

Michael Flynn: Voormalig veiligheidsadviseur van president Trump. Hij was nog geen maand in dienst toen hij in februari werd ontslagen, omdat hij tijdens de verkiezingscampagne een ontmoeting had gehad met de Russische ambassadeur om te praten over het verlichten van de Amerikaanse sancties tegen Rusland. Flynn (58) geldt als een van de belangrijkste getuigen in het Ruslandonderzoek

Paul Manafort: De man die de verkiezingscampagne van president Trump leidde. In augustus 2016 moest hij echter opstappen omdat er een onderzoek naar hem werd gestart omdat hij miljoenen dollars zou hebben ontvangen van de pro-Russische en voormalige president van Oekraïne, Viktor Yanukovych. Manaforts (68) geheime zakenrelaties met Russische oligarchen hebben de vermoedens van Russische inmenging aangewakkerd. Hij was ook aanwezig toen Trump Jr. vorig jaar juni een ontmoeting had met de Russische advocaat Veselnitskaya.

James Comey: Voormalig directeur van de Amerikaanse federale politie FBI. Comey (56) startte in 2016 een onderzoek naar de vermeende Russische bemoeienis tijdens de verkiezingscampagne en werd hier later herhaaldelijk voor op het matje geroepen door president Trump. Begin juni verklaarde Comey tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat dat de president hem had verzocht het onderzoek naar diens veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Ook wilde Trump er zeker van zijn dat de FBI geen onderzoek naar hem was gestart. Comey heeft aantekeningen van de bijeenkomsten gemaakt en deze zijn beschikbaar gesteld voor de inlichtingencommissie van de Senaat. Comey werd in mei ontslagen vanwege het Ruslandonderzoek, althans zo vermoed hij.

Robert Mueller: De speciaal aanklager in het Ruslandonderzoek en oud-baas van de FBI. Mueller geldt als een zeer ervaren en gedetailleerd onderzoeker en een gewaardeerd hoofd van de federale politie. Als speciaal aanklager krijgt Mueller (72) meer toegang tot informatie dan een normale aanklager zou krijgen. Mueller onderzocht eerder al de betalingen die Manafort ontving van derden en de rol van veiligheidsadviseur Michael Flynn. Nu richt hij zijn pijlen onder meer op Trumps schoonzoon, Jared Kushner.

Jeff Sessions: De Amerikaanse minister van Justitie en voormalig Republikeins senator. In juni getuigde hij voor de intlichtingencommissie van de Senaat en ontkende contact te hebben gehad met de Russen om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Bovendien stelde Sessions (70) dat niemand van het campagneteam van Trump contact heeft gehad met vertegenwoordigers van de Russische overheid.

Rex Tillerson: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en voormalig CEO van olie- en gasbedrijf ExxonMobil. Vanuit die laatste positie had Tillerson (65) jarenlang nauw contact met Russische topfunctionarissen, onder wie de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Tillerson weet hij naar eigen zeggen niks van mogelijke Russische inmenging, maar president Trump heeft hem wel verzocht te zorgen dat die zaak de huidige relaties met andere mogendheden niet beïnvloedt.

Vladimir Poetin: De president van Rusland. In januari bleek uit een vermeend geheim inlichtingenrapport dat Rusland belastende informatie over de Amerikaanse president bezit. Poetin (64) zei onlangs dat dit niet het geval is en dat hij geen warme banden met Trump heeft. Ook heeft Poetin naar eigen zeggen nauwelijks met de voormalig veiligheidsadviseur Flynn gesproken toen zij in 2015 een gezamenlijk diner bijwoonden. Poetin ontkent alle betrokkenheid bij mogelijke inmenging tijdens de presidentsverkiezingen.

Sergey Kislyak: De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Hij zou meerdere malen met verschillende mensen uit Trumps campagneteam, waaronder schoonzoon Kushner en voormalig veiligheidsadviseur Flynn, hebben gesproken. Minister van Justitie Sessions zei eerder voor de verkiezingen twee keer met Kislyak (66) te hebben gesproken, maar dit zou niet over de verkiezingen zijn gegaan.

Natalia Veselnitskaya: De Russische advocaat met wie Trump Jr. in juni 2016 contact had over mogelijk belastende informatie over Hillary Clinton. Veselnitskaya (42) houdt zich als advocaat doorgaans bezig met het intrekken van sancties van het Amerikaanse Congres ten opzichte van Russische zakenlui en staat in Rusland bekend als een betrouwbaar jurist. Op 9 juni heeft de Russische een ontmoeting met Trump Jr..

Rob Goldstone: Een Britse muziekpublicist die de manager is van de Russische popster Emin Agalarov, de dochter van Aras Agalarov, een Russische vastgoedhandelaar en zakenpartner van Donald Trump. Aras haalde de Miss Universe-verkiezing in 2013 naar Moskou en het was de bedoeling dat hij een Trump Tower in Rusland zou realiseren. Dat laatste kwam er echter nooit van. Volgens verschillende media zou Goldstone vlak na de overwinning van Donald Trump een foto op Instagram hebben geplaatst waarop hij een T-shirt droeg met 'Russia' erop. Kort daarop werd het Instagram-account privé gemaakt. Goldstone arrangeerde de ontmoeting tussen advocaat Veselnitskaya en Trump Jr. op 9 juni, twee weken nadat Donald Trump genomineerd werd als presidentskandidaat voor de Republikeinen.