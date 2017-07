NU op de hoogte 10 juli: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

Strijdende partijen in Syrië komen bijeen in Genève voor de zevende ronde van vredesgesprekken onder leiding van de Verenigde Naties. De verwachtingen zijn hooggespannen, omdat het de tweede keer is dat ook de rebellen die onderling overhoop liggen, bij de gesprekken aanwezig zijn. Eerder noemde de speciale VN-gezant Staffan de Mistura de gesprekken een opmaat naar meer afstemming tussen de partijen. Zondag ging bovendien een staakt-het-vuren in, dat geldt voor het zuidwesten van Syrië.

De rechter in Den Haag doet uitspraak in een zaak die is aangespannen door een ouder van een oud-leerling van de Maria Montessori School in Den Haag. De dochter van een islamitische moeder stond in 2015 niet op de klassenfoto, omdat deze werd gemaakt op de dag van het Offerfeest. Veel kinderen, onder wie de betreffende leerlinge, hadden die dag toestemming om thuis te blijven. De moeder eist een schadevergoeding van 10.000 euro van de school.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoeveel bedrijven in juni van dit jaar failliet zijn gegaan. In mei nam het aantal failliete ondernemingen licht toe, terwijl het aantal in april juist nog het laagst was in ruim negen jaar. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging ongeveer een kwart minder bedrijven over de kop dan in dezelfde periode in 2016.

Het overleg over de mogelijkheden voor een kabinet met de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat verder onder leiding van informateur Gerrit Zalm. De gesprekken verplaatsen zich maandag naar het Johan de Witthuis in Den Haag, op een paar honderd meter van de Stadhouderskamer op het Binnenhof, waar de partijen normaliter onderhandelen.

Dit gebeurde er vannacht

De ontmoeting die Donald Trump Jr. vorig jaar had met een Russische advocate was bedoeld om belastende informatie te verkrijgen over Hillary Clinton. Dat meldt The New York Times. Volgens de krant is dit de eerste aanwijzing dat mensen uit het team van Trump bereid waren Russische hulp te accepteren tijdens de presidentsverkiezingen.

In de deels overdekte markt Camden Lock Market in het noorden van het centrum van Londen brak in de nacht van zondag op maandag een grote brand uit. Drie verdiepingen en het dak van een gebouw in Camden Lock Market in Noord-Londen stonden in lichterlaaie. Er werden meer dan zeventig brandweermannen ingezet om het vuur te blussen. De Londense brandweer meldde rond 04.15 dat de brand inmiddels onder controle is. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

De kans dat er in 2017 nog verkiezingen plaatsvinden in de Democratische Republiek Congo (DRC) is klein. Dat heeft de voorzitter van de nationale kiescommissie van het land Corneille Nangaa laten weten in een interview met het Franse TV5Monde. De verkiezingen in het door onrust geteisterde land stonden oorspronkelijk al voor december 2016 gepland.

Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet zondag weten dat de dopingcontroles voor- en tijdens de aankomende Winterspelen van Pyeongchang worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Dit schrijven andere media vandaag

De postmarkt bezwijkt onder digitale alternatieven als WhatsApp en e-mail, meldt de Volkskrant. Minister Kamp van Economische Zaken schrijft maandag aan de Tweede Kamer dat veranderingen noodzakelijk zijn om ‘betrouwbare en betaalbare’ postbezorging mogelijk te maken. Het ministerie pleit onder meer voor een verlaging van het aantal bezorgdagen, en een mogelijke verhoging van het postzegeltarief.

Naaktfoto’s en filmpjes die kinderen van zichzelf maken duiken via social media steeds vaker op in de archieven van pedofielen. Dat schrijft het AD. De krant interviewde een medewerker van het Team Bestrijding Kinderporno en Sekstoerisme. “Kinderen groeien op in een wereld vol vloggers, selfies en iPads. Filmen en gefilmd worden is voor hen heel normaal. In combinatie met hun seksuele ontwikkeling levert dat een nieuw soort kinderpornomateriaal op.''

In een uitgelekte woordenwisseling tussen twee Turkse spionnen in Duitsland wordt Den Haag genoemd als een commandocentrum voor de Turkse inlichtingendienst, schrijft De Telegraaf. De Turkse geheime dienst MIT zou vanuit de Hofstad onder meer lijsten opstellen van PKK-activisten die moeten worden uitgeschakeld.

Dit gebeurde op deze dag in 1985

Het is vandaag 32 jaar geleden dat twee bommen de Rainbow Warrior, het vlaggenschip van Greenpeace, tot zinken brachten. Het schip zou worden ingezet bij protesten tegen Franse kernproeven op het atol Mururoa, maar werd op 10 juli 1985 vlak voor vertrek in de haven van Auckland naar de kelder gejaagd. De Nederlandse fotograaf van Portugese afkomst, Fernando Pereira, kwam daarbij als enige om het leven.

Zaterdag meldden Franse en Nieuw-Zeelandse media dat ze de Franse spion Christine Cabon na 32 jaar hadden gevonden. Zij was destijds bij Greenpeace geïnfiltreerd

Het weer

De zon laat zich vandaag zo nu en dan zien, maar in de loop van de middag komen vanuit het zuiden buien opzetten met kans op onweer. Het is dan wel al 24 tot lokaal 27 graden. De wind wordt westelijk en is meest matig. In de avond kan ook in het noorden een stevige bui vallen.

En dan nog dit

Met Chris Froome in de gele trui genieten de wielrenners in de Tour de France vandaag na negen dagen koers van een welverdiende rustdag. De 181 overgebleven renners – er vielen inmiddels 17 uitvallers te noteren – maken een lange verplaatsing, en vliegen van de Alpen naar de Dordogne. Vanuit daar zetten ze vanaf dinsdag geleidelijk koers richting de Pyreneeën.

Een fijne maandag gewenst!