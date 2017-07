NU op de hoogte 6 juli: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

Op de vooravond van de G20-top in Hamburg gaan anti-kapitalisten in de Duitse stad de straat op om te protesteren tijdens een zogenaamde 'Welcome to Hell-demonstratie'. Tijdens de jaarlijkse G20-top komen de leiders van de negentien belangrijkste economieën en van de Europese Unie bijeen. De top vindt vrijdag en zaterdag plaats en ook op die dagen staan demonstraties gepland.

Het Hof doet uitspraak in de zaak rond de roofmoord op de 52-jarige taxichauffeur Gerard Denz in Rotterdam in 2005. Twee broers, Daniel F. (32) uit Rotterdam en David F. (33) uit Den Haag, werden hiervoor in 2014 veroordeeld tot tien jaar cel. Beide mannen gingen tegen hun straf in beroep. Ook in het hoger beroep eist het Openbaar Ministerie tien jaar cel voor de broers.

Bij de Raad van State in Den Haag vindt een zitting plaats over het geschil tussen Sint Maarten en Nederland over de toepassing van een overeenkomst die door beide partijen werd gesloten op 25 maart 2015. Nederland wil dat er een onafhankelijke integriteitscommissie komt om de corruptie in het land te bestrijden. Sint Maarten ziet dat echter niet zitten.

In Noordwijk wordt vandaag de winnaar van de verkiezing van Beste Strandpaviljoen van 2017 bekendgemaakt. De veertig meest populaire strand- en binnenwaterpaviljoens werden bezocht door anonieme beoordelaars. Naast de prijs voor het beste paviljoen in het algemeen zijn er verschillende categorieën, zoals die voor de meest duurzame horecagelegenheid.

Dit gebeurde er vannacht

Bij een verkeersongeval in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen. Een overbeladen vrachtwagen met goederen en veel passagiers raakte van de weg in de plaats Bambari. Ongeveer zeventig mensen raakten gewond.

De VS heeft woensdag in de VN-Veiligheidsraad met militairingrijpen richting Noord-Korea gedreigd. Hiermee reageert het land op de test van een intercontinentale raket door het Aziatische land, eerder deze week. De Amerikanen gaan zich komende dagen ook over nieuwe economische sancties buigen.

Kwetsbare vrouwen die hun toevlucht zoeken bij de vrouwenopvang, waaronder Blijf-van-mijn-lijfhuizen, komen daar in een 'administratieve rompslomp' terecht. Dat blijkt uit een donderdagochtend gepubliceerd rapport van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen.

De economie van Eindhoven groeit sneller dan die van de vier grote steden in de Randstad. De Brabantse stad profiteert flink van zijn industrie, met name op het vlak van hightech. Dat heeft Centraal Bureau voor de Statistiek donderdagochtend gemeld.

Het nieuwe album van rapper Jay-Z heeft al binnen een week de platinastatus bereikt. Volgens de Amerikaanse muziekkoepel RIAA werd er 1,5 miljard keer naar 4:44geluisterd. Critici trekken de berekening van de RIAA in twijfel.

Tennisser Daniil Medvedev heeft woensdag voor opschudding gezorgd in de tweede ronde van Wimbledon. De 21-jarige Rus gooide na zijn nederlaag tegen de Belg Ruben Bemelmans uit frustratie muntjes in de richting van de umpire. Medvedev verontschuldigde zich later voor zijn actie.

Dit schrijven andere media vandaag

Sportkoepel NOCNSF heeft oud-CDA-minister en voormalig KPN-kopman Camiel Eurlings dit voorjaar gevraagd om zich terug te trekken als bestuurslid, meldt de Volkskrant (€) op basis van gesprekken met betrokkenen. Eurlings trof in de zomer van 2015 een schikking met het Openbaar Ministerie voor mishandeling van zijn ex-vriendin. De oud-politicus weigert op te stappen, omdat hij zichzelf beschouwt als onschuldig. NOCNSF heeft nu besloten dat bestuurs- en directieleden voortaan een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten leveren. Mogelijk heeft dat gevolgen voor Eurlings, die door de schikking een aantekening in zijn justitiële documentatie (het voormalige strafblad) heeft.

Saudi-Arabië geeft 3,5 miljard euro per jaar uit om het salafistisch gedachtengoed te verspreiden in het buitenland. Dat meldt de Britse denktank The Henry Jackson Society. Het land zou sinds de jaren zestig al 76 miljard euro hebben uigegeven om de extremistische islamitische stroming internationaal te bevorderen, schrijft Trouw (€). Veel van dat geld gaat naar Afrikaanse en Aziatische landen, maar het komt ook terecht in West-Europa. Andere golfstaten zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Qatar werken daar ook aan mee. Met de fondsen worden onder andere salafistische cursussen en schoolboeken voor kinderen bekostigd.

De capaciteitsproblemen bij de Nationale Politie leiden tot zorgen bij burgemeesters van kustplaatsen. Zonder politie-inzet hebben criminelen die cocaïne smokkelen via kleine havens zo goed als vrij spel, aldus de burgervaders. In de tweede helft van juni ontdekten de Nederlandse en Belgische politie in totaal 1800 kilo cocaïne aan boord van twee vissersschepen met voornamelijke Nederlandse bemanningen, meldt De Telegraaf (€). "In de elf jaar dat ik hier burgemeester ben, is de situatie niet zo schrijnend geweest. We zien een enorme toename van ontdekte drugs. De totale stroom moet nog veel omvangrijker zijn, want er wordt maar een marginaal deel onderschept."

Dit gebeurde op deze dag in 1957

De 16-jarige John Lennon en de 15-jarige Paul McCartneyontmoetten elkaar voor het eerst op een kerkfeest in het dorpje Woolton, dichtbij Liverpool. Lennon trad daar op met zijn band The Quarrymen. Hij raakte zo onder de indruk van McCartneys gitaarvaardigheden dat hij hem bij de band vroeg. Het was het begin van een van de meest succesvolle muzikale partnerschappen uit de geschiedenis. Ze spraken nog voordat ze beroemd werden af alle liedjes die ze schreven als co-auteurs uit te brengen. Tussen 1962 en 1969 waren dat er ongeveer honderdtachtig - het grootste deel van de catalogus van The Beatles. Het duo werd door The Sunday Timesomschreven als "de grootste componisten sinds Ludwig van Beethoven".

Het weer

Het kan in het zuidoosten vandaag zo'n 29 graden worden en ook in het Waddengebied loopt de temperatuur op, tot ongeveer 23 graden. Wel zijn er wat stapelwolken, die in het zuiden kunnen uitgroeien tot onweersbuien. De windkracht blijft zwak.

En dan nog dit

De Utrechtse gemeenteraad besluit vandaag of er voortaan naast bittergarnituur ook vegetarische borrelhapjes moeten worden geserveerd op bijeenkomsten van de gemeente. De raad ging vorige week in meerderheid akkoord met een quotum voor vegetarische en veganistische versnaperingen, maar collegepartij VVD drong aan op een nieuwe, hoofdelijke stemming. Volgens VVD-fractieleider Dimitri Gilissen willen de linkse partijen dat de overheid alles bepaalt - "wat we eten, hoeveel vuurwerk we afsteken". Bovendien hielden de raadsleden te weinig rekening met de consequenties van hun keuze, aldus Gilessen. "De stemming was diep in de nacht, iedereen wilde naar huis."

