Dit moet je weten om de zaak tegen Willem Holleeder te volgen

Willem Holleeder werd op 13 december 2014 aangehouden door de politie van Amsterdam. Hij werd opgepakt op verdenking van het medeplegen van twee liquidaties en deelname aan een criminele organisatie.

De verdenkingen tegen Holleeder gaan over de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Holleeder werd op dat moment al langere tijd verdacht van betrokkenheid bij de liquidaties, maar met de verklaringen van de tweede kroongetuige in het Passageproces, Fred Ros, kwam zijn aanhouding in een stroomversnelling.

De verdenkingen tegen Holleeder breidden zich in de opvolgende pro-formazittingen uit. Naast de al eerder genoemde moorden wordt Holleeder ervan verdacht betrokken te zijn bij nog een viertal moorden en twee pogingen daartoe.

John Mieremet

Zo ziet het Openbaar Minsterie (OM) Holleeder als de opdrachtgever van de poging tot liquidatie van topcrimineel John Mieremet op 26 februari 2002 in Amsterdam en de uiteindelijke moord van Mieremet op 2 november 2005 in Thailand. Mieremet en Holleeder waren lange tijd vrienden.

Cor van Hout

Ook wordt Holleeder verdacht van de aanslag op het leven van zijn jeugdvriend en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout in 2003 voor een Chinees restaurant in Amstelveen. Een man achterop een motor opende het vuur toen Van Hout het restaurant verliet. Hij overleed ter plaatse.

Een van de mannen met wie Van Hout die dag aan het eten was, Robert ter Haak, werd ook getroffen. Hij overleed tweeënhalve week later. Holleeder is doodslag ten laste gelegd in de zaak Ter Haak.

Willem Endstra

De moord op Willem Endstra op 17 mei 2004 en de poging tot doodslag op zijn zakenrelatie David Denneboom wordt Holleeder eveneens aangerekend. Endstra was vastgoedhandelaar en stond bekend als de bankier van de onderwereld. Hij was voor zijn dood in gesprek met de politie, onder andere over Holleeder. Endstra werd voor zijn kantoor in Amsterdam doodgeschoten. Denneboom was toen bij Endstra en raakte zwaargewond.

Zussen en ex Van Holleeder

In maart 2015 wordt duidelijk dat de zussen en een ex-vriendin van Holleeder, Sandra den Hartog, in het geheim verklaringen hebben afgelegd over Holleeder. Zus Astrid heeft ook geluidsopnames van haar broer gemaakt.

De drie vrouwen zijn al verschillende keren achter gesloten deuren gehoord bij de rechter-commissaris, maar nog nooit op een openbare zitting. De rechtbank van Amsterdam maakte op 22 februari van dit jaar bekend dat er mogelijk in september openbare verhoren plaats zullen vinden.

In mei 2016 maakt het Openbaar Minsterie bekend dat er een onderzoek is gestart naar een mogelijke poging van Holleeder om vanuit zijn cel zijn beide zussen Astrid Holleeder en Sonja Holleeder en Peter R. de Vries om het leven te laten brengen. Deze verdenkingen zijn voortgekomen uit verklaringen van een medegedetineerde van Holleeder.

De advocaten van Holleeder zeggen dat er geen concreet bewijs is, maar het OM blijft vasthouden aan de verdenking.

Judas

Tot verbazing van het OM en de advocaten van Holleeder verschijnt op 5 november 2016 het boek Judas van Astrid Holleeder. In dit beoek beschrijft Astrid haar jeugd in het gezin Holleeder, maar ook hoe ze als vetrouweling optrad van haar broer. Willem zou verschillende liquidaties aan haar hebben opgebiecht, waaronder die op Cor van Hout, de man van Sonja Holleeder.

Ontkenning

Holleeder heeft altijd ontkend betrokken te zijn bij deze liquidaties of de pogingen daartoe. Ook de vermeende moordplannen op zijn zussen en De Vries zijn volgens hem niet waar. Het boek dat zijn zus heeft uitgebracht noemt hij onderdeel van haar tactiek om het proces tegen hem te beïnvloeden.

Opvallend is dat het gerechtshof in Amsterdam bij de uitspraak in het Passageproces tegen Dino Soerel ook de naam van Willem Holleeder noemde. De rechter zag bewijzen voor het geven van de opdracht voor de moord op Kees Houtman.

Soerel werd in het Passageproces veroordeeld tot levenslang, Holleeder stond in dat proces niet terecht.