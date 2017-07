NU op de hoogte 5 juli: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

In de vijfde etappe van de Tour de France moeten de klassementsrenners voor het eerst écht aan de bak. De finish van de rit ligt op La Planche de Belles Filles. Hier won Chris Froome in 2012 zijn eerste Tourettape. De slotklim is zes kilometer lang met een stijgingspercentage van 8,5 procent.

De etappe wordt gestart zonder wereldkampioen Peter Sagan. De Slowaak werd dinsdag uit de ronde gezet door de jury, nadat hij tijdens de eindsprint de Britse renner Mark Cavendish ten val bracht met een elleboogstoot. Cavendish brak zijn schouderblad en valt ook uit. De ploeg van Sagan heeft bezwaar aangetekend tegen zijn uitsluiting.

De rechtbank op Curaçao doet uitspraak in de zaak tegen Orlando B., die vanaf 2004 tot 2016 op grote schaal vrouwelijke kerkgangers zou hebben misbruikt. Dit gebeurde niet alleen in Curaçao, maar ook in Nederland. De kerk waar Orlando B. voor werkte, de Rains of Blessingkerk, heeft ook dependances in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. B. staat terecht voor misbruik van vijf minderjarigen en vijf vrouwen tussen de 18 en 25 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar cel geëist.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) presenteert een onderzoek over zware beroepen en de mogelijkheden en effecten van vervroegdepensionering. Mensen in zware beroepen, zoals werknemers in de bouw, zijn over het algemeen jong begonnen met werken en halen de pensioenleeftijd vaak niet in goede gezondheid. Het EIB heeft onder meer uitgezocht wat de effecten zijn van een regeling die werknemers in zware beroepen een aantal jaren eerder laat stoppen met werken.

In Buenos Aires begint de advocaat van oud-Transavia-piloot Julio Pochwoensdag aan de tweede dag van zijn slotpleidooi (video) om de onschuld van zijn cliënt te bepleiten. Poch werd bijna acht jaar geleden gearresteerd. Tegen de Nederlands-Argentijnse piloot, die betrokken zou zijn geweest bij dodenvluchten ten tijde van de militaire junta in Argentinië (1976 tot 1983), is levenslang geëist.

Dit gebeurde er vannacht

De VN-Veiligheidsraad buigt zich woensdag over de eerste Noord-Koreaanse lancering van een intercontinentale raket op dinsdag. Die kan mogelijk Noord-Amerika bereiken. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemde de raket een "geschenk aan de Amerikaanse rotzakken".

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is voorstander van een speciaal fonds waaruit de schade als gevolg van de gaswinning in Groningen wordt betaald. Dat heeft hij dinsdagavond gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De horecasector kende in 2016 het laagste ziekteverzuim. Werknemers in het openbaar bestuur bleven juist het meest ziek thuis. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdagochtend heeft gepubliceerd.

Twee verdachten zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Tilburger Lou Herst, die in januari zwaargewond werd aangetroffen op de parkeerplaats van een snookercentrum in de stad. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt.

De Canadese regering heeft bekendgemaakt een voormalige gevangeneuit Guantanamo Bay een schadevergoeding van omgerekend 6,8 miljoen euro te willen geven. De oppositie is woedend om de "riante beloning voor een veroordeelde terrorist".

Robin Haase zat er dinsdag naar eigen zeggen dicht bij tegen FrancesTiafoe in de eerste ronde van Wimbledon, maar heeft het vooral op de cruciale momenten laten liggen. Haase zei dat vlak na zijn viersets-nederlaagtegen de jonge Amerikaan.

Dit schrijven andere media vandaag

Relatief veel van de Nederlandse jihadgangers die sinds 2012 afreisden naar Syrië en Irak zijn bekeerlingen, blijkt uit een databank. Hun percentage, 17 procent, is zeven keer zo groot als het percentage bekeerlingen in de hele Nederlandse moslimgemeenschap. Dat blijkt uit een database van onderzoeker Rein Bergema van het The Hague Centre for Strategic Studies, meldt de Volkskrant. 45 procent van de jihadgangers heeft een Marokkaanse achtergrond en 10 procent is Turks-Nederlands. Het profileren van Syrië- en Irakgangers is belangrijk, omdat na de nakende val van het IS-kalifaat mogelijk geharde strijders terugkeren naar Nederland.

Tienduizenden flexkrachten die voor een uitzendbureau werken kunnen voortaan makkelijker een hypotheek krijgen voor een koopwoning. Als zij langer dan een jaar in dienst zijn, komen ze in aanmerking voor een zogeheten perspectiefverklaring, waarmee ze bij banken kunnen aankloppen. Na een geslaagd experiment bij Randstad heeft uitzendkoepel ABU besloten het iniatief over te nemen, schrijft De Telegraaf (€). Negen hypotheekverstrekkers, waaronder ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank, nemen de perspectiefverklaring mee in het toekenningsproces.

De vijf landen die het meest betrokken waren bij de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne hebben dinsdag besloten dat het strafproces tegen de verdachten van de aanval voor een Nederlandse rechtbank zal worden gevoerd. De Volkskrant schrijft dat het besluit werd genomen na lang beraad tussen Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne. Een mogelijk nadeel is dat Rusland de onpartijdigheid van de Nederlandse rechters in twijfel kan trekken, gezien het hoge aantal Nederlandse slachtoffers. Dat kan de uitlevering van verdachten heel lastig maken, waarschuwen deskundigen.

Dit gebeurde op deze dag in 1917

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden er voedseltekorten in het neutrale Nederland. In de Amsterdamse Jordaan brak het Aardappeloproeruit. Er was geen knol meer te krijgen, terwijl er in de Prinsengracht een schip vol aardappelen lag, bestemd voor het leger. De gemeente raadde de arbeiders aan rijst te eten en beloofde dat er meer aardappelen in aantocht waren. Die arriveerden, maar bleken onbetaalbaar. Pakhuizen en winkels werden geplunderd. Uiteindelijk grepen de politie, het leger en de marechaussee hardhandig in. Ze schoten met scherp. Er vielen negen doden en honderdveertien gewonden.

Het weer

Vandaag stroomt er warmere lucht naar Nederland, waardoor het 24 tot 26 graden wordt in het midden en zuiden van het land. De zon breekt daar ook geleidelijk steeds beter door. In het noorden wordt het 22 graden en zijn nog steeds veel wolken, met mogelijk nog een spatje regen. De wind waait zwak of matig uit het noordoosten tot oosten.

En dan nog dit

Winkels die tabak verkopen moeten hun rookwaren binnen vijf jaar aan hetzicht onttrekken. Alleen voor speciaalzaken maakt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid een uitzondering. Supermarkten mogen hun tabak zelfs al in 2020 niet langer uitstallen, schrijft Van Rijn aan de Tweede Kamer. Tankstations, kiosken, drogisterijen, boekwinkels en andere verkooppunten krijgen twee jaar langer de tijd. Winkels die niets anders dan tabak verkopen mogen hun waar nog wel aan klanten tonen, maar niet meer in hun etalages. Sigarettenautomaten in de horeca moeten in 2022 ook verdwenen zijn.

