NU op de hoogte 4 juli: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zogeheten zaak-Doussie rond de van corruptie verdachte douanier Gerrit G. De voormalig douanier zou containers met drugs op 'groen' te hebben gezet in de haven van Rotterdam, zodat ze niet werden gecontroleerd. In ruil voor veel geld zou hij tussen 2013 en 2015 verschillende drugstransporten hebben gefaciliteerd. Het Openbaar Ministerie heeft zestien jaar celstraf tegen hem geëist.

In dezelfde zaak staan ook drie anderen mannen terecht. Dennis van den B. (45) uit Rotterdam en André van der H. (57) uit Utrecht worden ervan verdacht samen met medeverdachte René F. (49) uit Schiedam G. te hebben geholpen met het binnensmokkelen van de drugs. Tegen hen worden celstraffen van respectievelijk twaalf, tien en acht jaar geëist.

De vierde etappe van de Ronde van Frankrijk biedt weer kansen voor de sprintersploegen. De rit van Mondorf-les-Bains naar Vittel gaat over 207 kilometer. Voor Marcel Kittel betekent het de kans om zijn groene trui steviger om de schouders te krijgen. De Duitser won zondag de tweede etappe. Ook Dylan Groenewegen behoort weer tot de kanshebbers. De finish wordt verwacht rond 17.10 uur.

Het gerechtshof in Den Haag doet dinsdag uitspraak in het hoger beroep dat draait om het vrijgeven van de namen van de agenten die betrokken waren bij de aanhouding en het overlijden van Mitch Henriquez. De nabestaanden willen hun namen weten om onderzoek te kunnen doen naar hun achtergrond. Het Openbaar Ministerie acht dat niet nodig. De 42-jarige Arubaan overleed twee jaar geleden in Den Haag, mogelijk doordat de politie hem in een nekklem had genomen. Dat gebeurde na afloop van een festival. Twee betrokken agenten worden strafrechtelijk vervolgd.

Op Wimbledon komen twee Nederlanders in actie voor hun eerste partij op het grastoernooi. Kiki Bertens speelt tegen de Roemeense Sorana Cirstea, deze wedstrijd is de eerste partij op baan 8 en begint om 12.30 uur. Robin Haase treft de jonge Amerikaan Frances Tiafoe. Deze partij is de derde op baan 6. Richel Hogenkamp werd maandag uitgeschakeld op het Grand Slam-toernooi.

Dit gebeurde er vannacht

Het privé-kinderziekenhuis van het Vaticaan bracht de gezondheid van jonge patiënten in gevaar door vergaande pogingen om de instelling winstgevend te maken. Zo zouden overbezetting en slechte hygiëne hebben bijgedragen aan de verspreiding van dodelijke infecties, blijkt uit een onderzoek van persbureau AP.

De vier grote gemeenten willen niet dat het toezicht op de bouw van huizenblokken, flats en kantoren wordt geprivatiseerd. Ze vrezen kwaliteitsverlies en vragen de Eerste Kamer om een wetsvoorstel daarover af te wijzen. Dat wordt dinsdag besproken.

Het aantal jongeren met een uitkering daalt. In 2015 zaten bijna 152.000 mensen tussen de 15 en 27 jaar in de bijstand, WW of Wajong. Het jaar ervoor waren dat er nog 160.000, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend vroeg gemeld.

Ahmed Marcouch (PvdA) is maandagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Arnhem. De 51-jarige Marcouch volgt Herman Kaiser (CDA) op, die zijn ambt om gezondheidsredenen moest neerleggen. Het is de bedoeling dat Marcouch op 1 september aantreedt.

Boef heeft maandagavond een bijzondere onderscheiding gekregen in het tv-programma RTL Summer Night. De rapper kreeg een Multi Award, omdat zijn album Slaaptekort binnen tien weken meer dan honderd miljoen keer werd gestreamd.

De meteoorinslag die miljoenen jaren geleden leidde tot het uitsterven vande dinosauriërs, zorgde ervoor dat kikkers zich over de planeet konden verspreiden. Ze groeiden uit tot een van de meest diverse gewervelde diersoorten. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die dinsdag is gepubliceerd.

Dit schrijven andere media vandaag

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad maakt vandaag bekend of er een nieuw proces moet komen in de zaak tegen Hüseyin Baybasin, meldt Trouw(€). De uit Turkije afkomstige Koerd (60) werd in 2002 tot levenslangveroordeeld, onder meer voor medeplichtigheid bij moorden in Turkije, gijzeling en drugshandel. Baybasin zegt dat de Turkse overheid hem wilde vastzetten, omdat hij zich inzette voor de Koerdische zaak. Hij beweert dat Nederland en Turkije een deal sloten: zijn veroordeling in ruil voor het niet vervolgen van ex-topambtenaar Joris Demmink, die ontucht zou hebben gepleegd met minderjarige Turkse jongens.

Studenten van de TU Eindhoven presenteren donderdag de eersteelektrische bus ter wereld die wordt aangedreven door mierenzuur. Dat is de stof hydrozine, die in de natuur onder andere voorkomt als afweerstof van mieren, wespen en brandnetels, schrijft De Telegraaf (€). Een generator zet het mierenzuur om in waterstof, waar vervolgens de elektriciteit mee wordt opgewekt die de bus aandrijft. "Het voordeel is dat mierenzuur relatief goedkoop is, een hoge energiedichtheid heeft, CO2-neutraal is, niet explosief en vloeibaar kan worden getankt. Binnenkort gaan we de eerste praktijkproeven doen", aldus een van de studenten.

De Romeinen gebruikten al beton, maar dat was doorgaans zwakker dan modern beton. Behalve in kademuren. Waar ons beton blootstelling aanzeewater niet overleeft, werd Romeins beton er juist sterker van. De universiteit van Utah lijkt te hebben ontdekt waarom, schrijft Trouw (€). De Romeinen gebruikten een mortel van vulkaanas, kalk en zeewater om mortel te maken. Ze mengden dat met een bindmiddel van vulkanisch gesteente, stukken rots of baksteenresten. Er traden chemische reacties op wanneer zeewater op het beton inwerkte en daardoor werd het sterker dan de moderne variant. Het namaken van Romeins beton wordt wel een kwestie van uitproberen: het recept is niet overgeleverd.

Dit gebeurde op deze dag in 1776

Vertegenwoordigers van twaalf van de toen dertien Amerikaanse kolonies ondertekenden de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. De kolonisten maakten zich hiermee eenzijdig los van moederland Groot-Britannië, waarmee de kolonies sinds 1775 in oorlog waren. Het wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke documenten uit de menselijke geschiedenis. De strijd duurde tot 1783 en kostte het leven aan vijftig- tot honderdvijftigduizend mensen, onder wie vijfhonderd Nederlanders die meevochten aan Amerikaanse zijde. In de VS is 4 juli een nationale feestdag: Independence Day.

Het weer

Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, waarbij het noorden vanochtend de meeste zonneschijn krijgt. Het blijft vrijwel overal droog en 's middags is het 19 tot 23 graden. De wind komt uit het noorden en is matig van kracht.

En dan nog dit

Na verschillende meldingen over de Noord-Amerikaanse stierslang in de duinen in Zuid-Holland, lijkt het er nu op dat de slangen zich aan het voortplanten zijn. Reptielenzoo Serpo in Rijswijk ontdekte dat een stierslang zwanger was en afgelopen weekeinde eitjes heeft gelegd. Voor mensen is de slang niet gevaarlijk. Hoewel de stierslang twee meter lang kan worden en er geducht uitziet, is hij niet giftig. De verspreiding van de slangensoort zou wel een plaag kunnen zijn voor vogels, zoals de buizerd, die niet gewend zijn aan de dreiging van het nieuwe roofdier.

Een fijne dinsdag toegewenst!