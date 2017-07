NU op de hoogte 3 juli: Dit gebeurde er vannacht en dit wordt het nieuws vandaag

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi moet voor de rechter verschijnen omdat hij ervan wordt verdacht getuigen te hebben omgekocht. Dat moest voorkomen dat zij zouden lekken dat hij jonge vrouwen betaalde voor seks. Berlusconi zou hiervoor 10 miljoen euro hebben betaald. Nadat Berlusconi in 2014 werd veroordeeld wegens seks met een minderjarige, werden de huidige omkopingsaanklachten opgesteld. Berlusconi ontkent dat hij schuldig is.

De rechtbank in Zutphen doet uitspraak over de mogelijke verlenging van de tbs van Mike J., de man die veroordeeld is voor de moord op Rowena Rikkers, ook bekend als het Meisje van Nulde. Het Openbaar Ministerie eist verlenging, omdat de kans te groot is dat J. in herhaling valt. Rikkers stierf in 2001 op 4-jarige leeftijd, nadat ze stelselmatig was mishandeld. Ze werd bekend als het Meisje van Nulde, vanwege de vindplaats van een deel van haar lichaam in de buurt van het Veluwemeer.

Er is vandaag opnieuw een deadline voor de vorming van een regering in Noord-Ierland. Donderdag verstreek er ook al een deadline. Hoewel die deadline eerder ook al een paar keer werd verschoven, kregen de twee grootste partijen, de Democratische Unionistische Partij (DUP) en Sinn Féin, wederom een paar dagen extra om er met elkaar uit te komen. Sinds begin dit jaar liggen de partijen met elkaar overhoop vanwege een schandaal rond subsidies voor duurzame energie, die er onder andere voor zorgden dat boeren lege stallen verhitten om geld op te strijken.

Tijdens de derde etappe van de Tour de France rijdt het peloton Frankrijk binnen. De start is in het Belgische Verviers, 212 kilometer verderop in Longwy wacht de renners een steile klim van 1,6 kilometer naar de finish. Onderweg is het parcours door de Ardennen ook al heuvelachtig. De Brit Geraint Thomas van Team Sky rijdt ook maandag in de gele trui.

Op het 'heilige gras' van Wimbledon begint de derdeGrand Slam van het jaar. Om 14.00 uur Nederlandse tijd start de Britse titelverdediger Andy Murray tegen Aleksander Bublik uit Kazachstan. Richel Hogenkamp is de enige Nederlander die maandag in actie komt. Ze speelt de derde partij tegen de Amerikaanse Madison Brengle. Voor Kiki Bertens en Robin Haase start het toernooi pas op dinsdag.

Dit gebeurde er vannacht

Vorig jaar gaven Nederlandse gemeenten voor het eerst sinds 1999 minder uit dan ze ontvingen. Er was sprake van een positief saldo van 0,2 miljard. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendgemaakt op basis van nieuwe cijfers. In 2015 was het saldo van de gemeenten nog 0,5 miljard euro negatief.

Het CBS heeft ook gemeld dat gezinshereniging voor migranten nog steeds de belangrijkste reden is om naar Nederland te komen. Van de 159.000 immigranten in 2015 voegde een derde zich bij een familielid dat al in Nederland woont.

Een Amerikaans marineschip is zondag langs een betwiste eilandengroep in de Zuid-Chinese Zeegevaren. Dat was een signaal aan China, Taiwan en Vietnam, die allen de Paracel-eilanden als hun eigendom zien, liet het Amerikaanse ministerie van Defensie weten.

De lancering van een nieuw type raket van China is zondagavond mislukt. Amper een uur nadat de Lange Mars 5-raket was gelanceerd vanaf het platform in de provincie Hainan, ontplofte het projectiel dat China's zwaarste satelliet ooit de ruimte in had moeten brengen.

Het aantal kernwapens is de afgelopen dertig jaar drastisch verminderd, maar de kernmachten investeren enorme bedragen in de modernisering van hun wapentuig. Dat stelt het Stockholmse Internationale Instituut voor Vredesonderzoek SIPRI in een maandag verschenen rapport.

Duitsland heeft zondag voor de eerste keer in de historie de Confederations Cup gewonnen. De regerend wereldkampioen rekende in de finale in Sint-Petersburg via de voet van middenvelder Lars Stindl af met het defensief klungelende Chili: 1-0.

Dit schijven andere media vandaag

Nijpende personeelstekorten bij de politie in de grotesteden zorgen ervoor dat aangiftes blijven liggen en veelvoorkomende criminaliteit niet wordt aangepakt. Mede omdat agenten steeds vaker worden ingezet bij landelijke evenementen, zoals festivals, zijn de tekorten in de zomer en nazomer extra ernstig. Aangiftes blijven liggen en verlofaanvragen zijn bij voorbaat kansloos. "We doen noodhulp, we houden de winkel open", zegt Fred Driessen, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van politievakbond ANPV in het AD. "Maar aan het structureel aanpakken van problemen komen we nauwelijks toe."

Een nieuwe toepassing in de NS-app Reisplannermoet treinreizigers vanaf volgend jaar naar legezitplaatsen in de trein leiden. De toepassing werd voor een wedstrijd van de spoorvervoerder bedacht door data-analisten Sophie Verberne en Cyriana Roelofs, meldt De Telegraaf (€). De app maakt gebruik van bestaande sensoren in het spoor, die nu dienen om goederentreinen te wegen voor vergoedingen en onderhoud van het spoor. Die technologie kan ook worden ingezet om personentreinen te wegen. Op basis van het gemiddelde gewicht van een reiziger en het aantal stoelen kan dan op de smartphone worden gezien waar nog een zitplaats te bemachtigen is.

De laatste bolwerken van Islamitische Staat, het Iraakse Mosul en het Syrische Raqqa, staan op het punt bevrijd te worden. Maar wat gebeurt er daarna met IS-strijders die vluchten of zich overgeven? Gevreesd wordt dat buitenlandse jihadisten zullen terugkeren naar hun land van herkomst om daar aanslagen te plegen, schrijft Trouw (€). Laaggeplaatste Syrische strijders kunnen misschien rekenen op coulance, mits zij niet meteen worden geliquideerd. De Irakezen hoeven niet op genade te rekenen, en de Amerikanen, Britten en Fransen zijn ook duidelijk over hun eigen jihadistische staatsburgersin den vreemde: die moeten dood. "Onze missie is dat ze niet kunnen ontsnappen, dat ze hier zullen sterven. Als ze in Raqqa zijn, dan zullen ze in Raqqa omkomen."

Dit gebeurde op deze dag in 1918

Onderwijzeres Suze Groeneweg (1875-1940) werd de eerste vrouw in de Tweede Kamer, waar ze een zetel bezette voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Dat was een jaar nadat vrouwen zich voor het eerst verkiesbaar mochten stellen, maar vier jaar voordat ze ook mochten stemmen. Groeneweg werd onderwijswoordvoerder en zette zich onder meer in voor volksonderwijs, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en betaald zwangerschapsverlof voor zowel getrouwde als ongetrouwde vrouwen. Ook werd zij in 1931 de eerste Nederlandse vrouw die als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk voltrok. Ze was Kamerlid tot 1937.

Het weer

Het is vanochtend eerst nog zonnig, maar later op de dag moet de zon ruimte maken voor wolkenvelden en een enkele bui. Vooral in het noorden en oosten is er kans op regen. Het wordt 20 tot 22 graden.

En dan nog dit

Vandaag om 12.00 uur stuurt de overheid een NL-Alert-controlebericht uit in de verschillende Nederlandse regio's. Door deze test kunnen mensen nagaan of hun mobiel goed is ingesteld om de waarschuwing te ontvangen. De overheid test het systeem dit jaar twee keer: op 3 juli en op 4 december. Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat de ontvanger het beste kan doen.

Een fijne maandag gewenst!